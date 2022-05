E’ successo a Corsico, piccolo comune vicino a Milano. Per soddisfare il capriccio di avere una casa al mare, due persone non hanno esitato a far fallire l’azienda.

C’è chi lavora per vivere e chi vive per lavorare. C’è poi chi fa fallire di proposito la propria azienda per poter acquistare una casa di villeggiatura al mare. E’ successo a Corsico, in provincia di Milano. Indagata una coppia che sfruttava l’azienda per movimenti poco trasparenti.

La Guardia di Finanza di Corsico in provincia di Milano ha sequestrato quasi 3,5 milioni di euro in un’indagine per bancarotta, auto riciclaggio e sottrazione fraudolenta. I due – marito e moglie – avevano svuotato i conti della loro azienda e con parte del denaro, si erano acquistati una casa al mare in Molise del valore di 45 mila euro. Indagato anche il liquidatore dell’azienda, la Sps Service che si occupava di servizi di vigilanza privata. La coppia ha provocato la bancarotta dell’azienda nel dicembre del 2020 a causa dei continui prelievi di denaro e bonifici causando un buco di 2,5 milioni di euro nei conti. Inoltre, dalle indagini delle Fiamme Gialle coordinate dai pm Roberto Fontana e Luigi Luzi, è emerso che i due non avevano versato imposte per un ammontare di oltre 1 milione di euro.