Tallone, ti fa male quando ti alza la mattina? Risolvi veramente così: qualche consiglio per ridurre il fastidio.

Anche se non penseremmo mai che, appena svegli e riposati, possiamo avere de fastidi, purtroppo delle volte succede che appena alzati dal letto cominciamo a sentire dolore in qualche punto del nostro corpo.

Alcune volte, a dolerci è proprio il tallone; come fare quindi per ridurre il fastidio già a partire dalla mattina, per affrontare poi al meglio la giornata? Ecco qualche consiglio, solamente a titolo informativo e che non va utilizzato come diagnosi.

Essendo una parte del nostro corpo esposta, spesso è proprio il tallone a darci fastidio e le cause possono essere diverse; qualche trauma (dunque una botta), il sovrappeso, un’infiammazione e anche l’utilizzo di scarpe scomode, forse la causa più comune di fastidio al tallone.

In ogni caso, a prescindere da quale sia la causa, la prima cosa che avvertiamo è il dolore; almeno sul momento, possiamo provare ad attuare dei rimedi provvisori per ridurre il fastidio, ma è bene non sottovalutare mai questo dolore.

Avere un dolore al tallone costante può infatti essere il campanello d’allarme per diverse patologie, che vanno dalla frattura del calcagno all’artirite reattiva, passando per l’osteoartrite, la borsite, la gotta, la fascite plantare, lo sperone calcaneare o un trauma al tendine d’achille.

A seconda del problema, c’è ovviamente un rimedio specifico: è bene dunque rivolgersi ad un medico specializzato che, una volta effettuata la diagnosi, saprà indicarvi la giusta strada per risolvere il problema.

Quanto alle soluzioni temporanee che possiamo adottare nell’immediato, in attesa di una visita medica o anche magari durante la cura, per cercare di ridurre il fastidio, in caso di osteoartrite possiamo optare per un massaggio al limone, mentre per la gotta del ghiaccio sulla zona e per lo sperone calcaneare un infuso di acqua calda (100 ml) mescolata a 100 g di cavolo cappuccio grattuggiato, in cui immergere il tallone.

Come per ogni altra parte del corpo, è importante prendersi cura anche del tallone; in caso di fastidi prolungati, non esitate quindi a chiedere un consulto medico in ospedale in modo da intervenire tempestivamente.