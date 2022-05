Uomini e Donne, arriva la notizia che non ti immagini: ecco le voci su una recente protagonista del dating show, veramente da non credere.

Siamo veramente alle ultime battute dell’edizione corrente del programma di Maria De Filippi, ma non mancano di certo i colpi di scena; gli over continuano ad avere particolari frequentazioni, mentre ancora aspettiamo la scelta dei due tronisti, Veronica e Luca.

Proprio il percorso di quest’ultimo sembra essere tornato al centro della scena, specie dopo l’addio al programma di Aurora; la corteggiatrice ora sorprende tutti con una notizia che nessuno si aspettava, eccola.

Uomini e Donne, arriva la notizia che non ti immagini: Aurora sorprende tutti

L’arrivo nel programma di Aurora aveva letteralmente sconvolto il trono di Luca, tanto che Lilli e Soraia erano apparse molto preoccupate per le attenzioni del tronista alla ragazza; dopo una partenza sprint però, sono arrivate le prime discussioni tra Luca e la corteggiatrice, che ha deciso di lasciare il programma.

Il tronista ha avvertito una mancanza di interesse da parte della ragazza e chiedeva qualche conferma in più, che Aurora però non gli ha dato; questa nuova notizia, tra l’altro rivelata da lei stessa, pare confermare i sospetti di Luca.

Rispondendo ad alcune domande su Instagram, la Colombo ha rivelato di aver iniziato una nuova frequentazione; uscita dal programma, a quanto pare ha incontrato la persona giusta per lei.

“Se non ci tenevo avrei finto e me ne sarei approfittata della situazione come molti lì dentro fanno” ha scritto Aurora, quasi volendo rispondere alle accuse che più volte le hanno fatto anche all’interno dello studio di essere solamente in cerca di visibilità.

“Il mio tempo lo detta il mio cuore” spiega poi nel messaggio in risposta alla domanda nella storia, chiudendo il discorso; l’ex-corteggiatrice ha già voltato pagina e, probabilmente, Luca è ormai solo un ricordo. Come reagirà il tronista, nel caso verrà a sapere di questa notizia? Chissà che in studio non venga tirato fuori l’argomento…