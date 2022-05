Caldo? I trucchi per non accendere i condizionatori e risparmiare: ecco come fare per fronteggiare le alte temperature senza spendere troppo.

Passato un altro inverno, siamo ormai pienamente in primavera e pare proprio che il caldo estivo sia destinato ad arrivare a breve; è tempo di sole, mare e vacanze per molti, ma anche di fronteggiare temperature decisamente alte.

L‘estate, il grande problema di molti è cercare di contrastare il caldo; ventilatori e condizionatori vengono in nostro soccorso, ma ci obbligano ad un consumo di corrente che conseguentemente pesa sulla bolletta. Come fare quindi per stare freschi, senza però consumare troppo e dunque risparmiare? Ecco i trucchi.

Caldo? I trucchi per non accendere i condizionatori e risparmiare: eccoli

Utilizzare i condizionatori è una scelta su cui in molti ricadono durante le torride giornate d’estate, anche se l’aria condizionata costantemente accesa non soltanto non fa bene a noi, ma anche al nostro portafogli e all’ambiente.

Più si usano i condizionatori, più aumenta il consumo di elettricità, la nostra bolletta a fine mese e anche l’emissione dei gas serra nell’ambiente; dunque, cercare una soluzione alternativa è utile a tutti.

Per prima cosa, per contrastare il caldo possiamo partire da noi e dal nostro corpo; in estate e con le alte temperature è necessario mantenersi costantemente idratati, bevendo tantissima acqua riusciremo ad avere anche sollievo rispetto alla temperatura esterna molto alta.

Inoltre, possiamo sempre utilizzare l’acqua per rinfrescarci, bagnando mani, piedi, polsi e ginocchia per abbassare la nostra temperatura corporea e contrastare la calura ‘esterna’.

Questi piccoli ‘trucchi’ ci permettono di provare sollievo e magari evitare di accendere il condizionatore; quanto all’ambiente che ci circonda, avere delle finestre isolanti permette di avere meno calore in casa d’estate e meno freddo d’inverno, mentre la scelta di tinte chiare darà un effetto ombra al nostro appartamento.

Nelle ore dove il sole batte più forte, si può optare anche per abbassare le tapparelle, per evitare che il calore entri direttamente; infine, possiamo anche far affidamento sulle piante da appartamento, che limiteranno la calura estiva. Con questi piccoli trucchi, magari si terrà meno il condizionatore acceso, per il beneficio di tutti.