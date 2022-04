Capelli ricci: i tagli di tendenza per questa estate

Se avete la fortuna di sfoggiare una bellissima e voluminosa chioma riccia, vi sveliamo alcuni tagli perfetti per metterla in risalto.

Noi donne non siamo mai contente: chi possiede i capelli lisci vorrebbe avere una voluminosa chioma riccia, al contrario chi vanta tanti boccoli vorrebbe sfoggiare dei capelli lisci e setosi. Eppure, ogni donna è bella proprio grazie alle sue personalissime peculiarità; dovremmo quindi imparare ad esaltare ciò che ci distingue dalle altre, invece di tentare disperatamente di omologarci.

A proposito di questo, l’estate si avvicina e le riviste di moda hanno già iniziato a pubblicare i tagli che andranno più di moda durante le stagioni calde. Particolare riservo troviamo per le donne dai capelli ricci o mossi, le quali potranno optare per diversi tagli – dai più corti ai più lunghi e voluminosi. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Capelli ricci: i tagli perfetti per l’estate 2022

La chioma riccia è bellissima e indomabile, conferisce a chiunque la porti una personalità selvaggia e forte. Per questo motivo, invece di distruggere i ricci con piastre e phon, consigliamo di optare per dei tagli che ne esaltino il volume e la forma. Il taglio scelto generalmente è quello lungo, soprattutto perché il peso rende il riccio più morbido e meno voluminoso. Molte infatti scelgono di mantenere i capelli lunghi per trasformare il riccio definito in un mosso più o meno intenso. Tuttavia, chi l’ha detto che chi porta i capelli ricci non possa sfoggiare un particolarissimo Bob?

Quando parliamo di Bob facciamo riferimento a quei tagli che comprendono sia il classico caschetto, sia le pettinature che arrivano poco sotto le spalle (Bob e Long Bob). Generalmente, questi tagli vengono associati a chiunque abbia i capelli lisci, eppure risulta perfetto anche sui capelli ricci o mossi. Il Bob vi permetterà di domare più facilmente i ricci selvaggi, assumendo un’aria sbarazzina e solare.

Ovviamente si può modulare la lunghezza sulla base dei propri gusti personali: chi desidera semplicemente un taglio ordinato ed elegante può optate per il Long Bob, mentre chi vuole osare di più può scegliere di ridurre drasticamente la chioma con un Bob classico corto. Insomma, liberate la fantasia e cercate il taglio capace di esaltare la vostra personalità e – soprattutto – tutte quelle caratteristiche che vi rendono uniche.