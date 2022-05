Colazione: saltarla fa veramente male? Il nuovo studio

È il pasto più importante della giornata, la prima colazione, ci permette di accumulare le energie necessarie. Ma cosa succede se la saltiamo? Mai farlo, ecco il motivo.

La colazione è un pasto molto importante che non va mai saltato, dato che non mangiare nulla in questo momento iniziale della giornata può essere pericoloso.

Certo se poi nel corso della giornata siamo bravi e cerchiamo di assumere tutti quei nutrienti necessari per il nostro sostentamento ed energia allora siamo giustificati nel saltare la prima colazione, ma è un’abitudine in generale non sana

Cosa succede se saltiamo la colazione

Secondo uno studio chi fa la dovuta colazione almeno tutti i giorni rischia meno degli altri che non sono così osservatori, di ammalarsi di malattie come: l’alto colesterolo, la pressione del sangue alta, l’obesità, il diabete e le malattie cardiache.

Non solo ci si ammala di più se si salta la prima colazione, ma addirittura vengono a mancare quei nutrienti molto importanti per la nostra salute.

Gli studi condotti hanno affermato che le persone che non fanno colazione oppure che la fanno hanno lo stesso apporto calorico giornaliero totale

Ma la colazione può aiutare a perdere peso? Anche per questo non c’è nessun impatto sulla perdita di peso rispetto a non fare colazione. Ma secondo un altro studio il saltare la prima colazione andava a ridurre l’apporto di calorie di almeno 252.

Questo dimostra che non c’è una relazione tra il saltare la prima colazione e il perdere peso. Sicuramente è più sano chi fa colazione, mentre chi consuma troppo fumo e alcool tende a saltare la colazione con abitudini alimentari per niente sane.

Questo per dire che non bisogna assolutamente saltare la prima colazione, soprattutto quando la mattina ci svegliamo con il senso di fame vuol dire che il nostro corpo ha bisogno di essere nutrito.

Naturalmente la vita frenetica e la mancanza di tempo al mattino inducono molte persone a saltare la prima colazione, ma almeno bisogna recuperare, senza esagerare e appesantirsi, con i pasti nel corso della giornata. Quindi dedichiamo del tempo alle prime ore della nostra giornata, da quelle dipende tutto.

>>>FONTE