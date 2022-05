Uomini e Donne: Luca Salatino in seria difficoltà, succede di tutto

Uomini e Donne, Luca Salatino in seria difficoltà: il percorso del tronista all’interno del programma sempre più nel vivo, cosa è successo.

Arrivato come tronista dopo la scelta di Roberta Giusti, appunto da suo corteggiatore, Luca Salatino ormai da qualche mese ha iniziato questo nuovo percorso al dating show.

In quest’ultimo periodo, sono state tre le ragazze con cui è uscito: Lilli, Soraia e l’ultima arrivata Aurora, anche se le cose per il suo trono si stanno complicando parecchio.

Uomini e Donne, Luca Salatino in seria difficoltà: cosa è successo

Negli ultimi tempi, dopo l’inizio idilliaco, Luca ha avuto degli scontri con Aurora, con cui si è recentemente confrontato al centro studio dopo un’esterna finita davvero male.

Il tronista, che si è detto in un momento particolarmente difficile, sente che le sue corteggiatrici si stiano tutte tirando indietro, invece di “mettere l’acceleratore” in vista della scelta.

La prima a rispondere a Luca è stata Aurora, davanti a lui al centro studio; la ragazza non ha per nulla gradito l’attacco del tronista in esterna. “Io non ho scritto ti amo nella lettera, ti ho detto ho voglia di conoscerti, mi susciti curiosità, sei tu che sei scappato alla fine, mi hai aggredito verbalmente, in maniera pesante anche“ le parole di Aurora.

Anche Soraia è poi intervenuta, lamentandosi di non essere scelta da Luca per l’esterna da circa quattro settimane. “Da quattro settimane non mi porti in esterna, le tue priorità sono una e l’altra, mi hai detto che ti ho sempre dimostrato, vuoi vedere prima loro, stai dicendo robe folli” ha spiegato la giovane, con Luca piuttosto infastidito che lamenta ancora mancanza di dimostrazioni da parte di tutti.

Alla fine, rimane ulteriormente spiazzato quando Aurora decide ufficialmente di abbandonare il programma, facendo un passo indietro ed interrompendo la frequentazione.

Dopo che Luca ha espresso tutta la sua perplessità davanti a questa ‘non-dimostrazione’ della sua corteggiatrice, è intervenuto anche Gianni Sperti sottolineando come, per lui, Aurora sia stata finta sin dal principio, con Armando Incarnato che ha rincarato la dose.