Uomini e Donne: Luca Salatino delude la dama

Uomini e Donne, Luca Salatino delude la sua corteggiatrice: ecco cosa è successo in puntata tra la ragazza e il tronista.

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne come corteggiatore di Roberta Giusti, Luca Salatino è passato subito dall’altra parte ed ha iniziato il suo percorso da tronista al fianco di Matteo Ranieri.

Rispetto al ‘collega’ e amico (col quale vive anche insieme) Luca sembra avere più fortuna, anche se i problemi anche per lui non mancano di certo; il tronista ha deluso la sua corteggiatrice, che ha reagito così.

Uomini e Donne, Luca Salatino delude la corteggiatrice che non ci sta: cosa è successo

Ancora nella sua fase iniziale del percorso, Luca è in fase di conoscenza con diverse corteggiatrici, tra cui spiccano sicuramente Soraya (molto apprezzata fisicamente dal tronista, tanto da scatenare anche una divertente gag) e Lilli, ragazza su cui pare aver già investito molto.

Proprio quest’ultima è rimasta però delusa dall’atteggiamento di Salatino, che per questa volta ha deciso di portare in esterna Soraya per conoscerla meglio anche sotto l’aspetto mentale; Lilli ha esternato la sua delusione al tronista, chiedendo spiegazioni.

“Come mai non mi hai portato in esterna dato che sono l’unica che ti ha preso mentalmente?” ha chiesto Lilli, con Luca che ha risposto come proprio per questo avesse voglia di conoscere meglio anche Soraya e che questa settimana ha pensato un po’ di più a lei.

Lilli ammette di aver “rosicato”, con Luca che nonostante tutto sembra essere rimasto contento da questa reazione della corteggiatrice, che dimostra di tenerci a lui anche così. Lilli ha però sottolineato che anche lei si aspetta delle dimostrazioni: “di conseguenza mi comporto anche io” ha avvertito Lilli.

Dopo lo cambio di opinioni con Lilli, Luca ha seguito l’esterna con Soraya, durante la quale si è aperto anche sul rapporto col padre, che solitamente non menziona mai. “Magari mi è mancata una carezza, però se sto dall’altra parte del mondo so che mio padre mi viene a prendere, oltre a tutte le cose che mi ha insegnato” spiega il tronista, sintetizzando il rapporto col papà.