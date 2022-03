Uomini e Donne: Tina fa piangere Pinuccia, Maria sconcertata

Non c’è mai pace negli studi di Uomini e Donne. Nella puntata di ieri, Tina ha fatto piangere Pinuccia.

Continua lo scontro tra Alessandro e Pinuccia, i due partecipanti del Trono Over si erano allontanati a causa di un inconveniente derivato dalla mancanza del Green Pass. Pinuccia non aveva fatto la terza dose e per questo motivo era stata fermata dal capotreno ed invitata a scendere. Quando Alessandro era riuscito a raggiungerla, si era chiesto come mai i figli dell’80enne non si fossero premurati di farle fare il booster. Pinuccia ha così reagito in malo modo, dicendo al cavaliere di stare zitto. Nelle puntate andate in onda, i due hanno tentato di rappacificarsi con scarsi risultati. Pinuccia ha accusato Alessandro di trattarla male, mentre il cavaliere ha preferito non rispondere. E’ così intervenuta Tina in difesa di Alessandro e Pinuccia è uscita in lacrime dagli studi.

Tina difende Alessandro, Pinuccia in lacrime

Nella puntata andata in onda ieri, Tina Cipollari ha ribadito di essere dalla parte di Alessandro nella questione con Pinuccia. A fronte di questo, la dama ha deciso di difendersi: “Mi hanno fatto del male…lui è baro e io sono la cattiva. Vi ringrazio, ma vado perché non ce la faccio più, ho un dispiacere grande” – Pinuccia ha abbandonato gli studi in lacrime, seguita da Maria e da Alessandro, i quali hanno tentato di salvare in qualche modo la situazione. Tina non si mossa di un millimetro ed ha continuato a sottolineare quanto le lacrime di Pinuccia le facessero poco effetto: “Lei sbaglia e la colpa è la mia?”.

Alla fine, Maria è riuscita a far rientrare Pinuccia, ancora giù di morale per la figura fatta. La dama infatti continua a pensare agli abitanti di Vigevano e a cosa possono pensare su di lei, la conduttrice però ha cercato di convincerla e rasserenarla sul fatto che lei deve proseguire per la sua strada, fregandosene di quello che pensano gli altri. Pinuccia e Alessandro riusciranno a ritrovare la pace? Staremo a vedere.