Cellulari: hai uno di questi vecchi? Sei molto ricco!

Cellulari, hai uno di questi vecchi conservato a casa? Allora potresti essere davvero molto ricco, e non solo di ricordi.

Rapidamente e senza che magari ce ne accorgessimo, siamo passati ad un’era completamente digitalizzata, dove ormai i cellulari non soltanto servono a comunicare con le chiamate, ma ci permettono di messaggiare, controllare i nostri conti, le notizie e tantissime altre funzionalità.

Insomma, ormai nessuno sembra poter fare a meno di uno smartphone, anche se c’è chi ancora non è riuscito a sbarazzarsi del tutto dei vecchi telefonini; ne hai ancora una di questi? Potresti davvero essere in possesso di un oggetto che vale molto.

Cellulari, hai uno di questi vecchi? Può davvero valere molto

Come tutti gli oggetti vintage, anche i vecchi telefonini (ormai praticamente in disuso) sono molto ricercati dai collezionisti, tanto che pare che alcuni modelli possano valere davvero molto.

Sebbene ormai quindi al giorno d’oggi, in un mondo pieno di app e connessione ad internet, i vecchi cellulari risultano praticamente inutilizzabili, possono comunque fruttarci un bel ricavo.

Ad esempio, un pezzo molto ambito da alcuni collezionisti è il Nokia 3310, celebre modello molto popolare ad inizio degli anni ‘2000 e super resistente; col giochino Snake è diventato davvero famosissimo e, se tenuto in buone condizioni, alcuni potrebbero acquistarlo anche per 400 euro.

Un altro modello molto richiesto dai collezionisti è il Mobila Senator, praticamente il capostipite di tutti i telefonini; il suo peso e la sua grandezza non lo hanno reso celebre per la comodità, ma è stato comunque un oggetto che ha dato il via ad una vera e propria rivoluzione. Il suo prezzo, sempre se in buone condizioni, potrebbe arrivare anche a 2000 euro.

Che dire, in fine, dell’iPhone 2g, un modello che ha praticamente iniziato la rivoluzione digitale a cui oggi non facciamo più caso? Presentato nel 2007, questo primo modello della celebre famiglia di smartphone Apple potrebbe arrivare ad avere un valore intorno ai 2000 euro, così come il precedente modello menzionato.

Quale è stato il vostro primo telefonino? Avete dei ricordi legati all’oggetto? Se ne avete uno di questi tenuto bene, sappiate che qualche collezionista potrebbe essere pronto a comprarlo…