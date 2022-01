Smartphone come proteggerlo dal freddo veramente 

Anche le temperature basse possono danneggiare il nostro dispositivo. Ecco come proteggere lo smartphone dal freddo

L’inverno è arrivato e già si fa sentire. In molte località della nostra penisola le temperature sono scese sotto lo zero. Il freddo può rappresentare un grande pericolo per la nostra salute, ma anche per la funzionalità dei nostri cellulari.

Il clima rigido, infatti, potrebbe danneggiarne i circuiti e metterne in pericolo il suo corretto funzionamento. In questo articolo ti spieghiamo quindi come proteggere lo smartphone dal freddo e prevenire eventuali danni.

Come proteggere lo smartphone dal freddo

Le temperature rigide portate dall’inverno possono danneggiare il nostro organismo, oltre a rappresentare un vero pericolo anche per i nostri cellulari. Questi sono infatti maggiormente esposti agli sbalzi termici, per cui è importante sapere come proteggere il proprio smartphone dal freddo.

Tra le conseguenze causate dal freddo molto rigido dell’inverno, la più frequente è il deterioramento della batteria. A causa della continua esposizione alle basse temperature, infatti, il cellulare si scarica più velocemente o, addirittura, potrebbe spegnersi da solo.

La spiegazione di questo fenomeno sta nel fatto che le moderne batterie degli smartphone sono costituite da ioni di litio. Si tratta di una batteria che permette una velocità di ricarica maggiore, o di poter utilizzare il telefono anche a metà ricarica, senza che la batteria si danneggia.

Tuttavia, quando ci sono temperature troppo basse, la batteria consuma più energia, con la conseguenza che il telefonino avrà meno durata. Il freddo, infatti, inibisce le reazioni chimiche, ciò comporta un rallentamento del lavoro degli ioni di litio.

Uno dei consigli più utili per proteggere lo smartphone dal freddo, soprattutto se ci si trova in temperature troppo basse, è quello di spegnere il telefono. Questo vuol dire che il dispositivo non dovrà compiere alcun lavoro e la batteria potrà riposare.

Se non possiamo tenere spento il telefono, un consiglio è quello di acquistare una custodia termica. Questa ha infatti la capacità di isolare dal freddo e preservarne il funzionamento. Ricordiamo che una pessima idea è quella di tenere lo smartphone in tasca con l’intenzione di riscaldarlo. Quest’abitudine, infatti, danneggia la nostra salute.