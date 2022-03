Verissimo: la notizia bomba, ecco cosa sta succedendo

Verissimo, la notizia bomba che potrebbe davvero sorprendere tutti quanti: ecco cosa sta succedendo col programma di Silvia Toffanin.

Per la stagione televisiva 2021-2022, Mediaset ha deciso di rivoluzionare il proprio palinsesto, confermando programmi di punta ma ad esempio portando uno sconvolgimento specie nel week end.

Addio infatti a Live – Non è la D’Urso e a Domenica Live, con grande spazio dato invece a Verissimo di Silvia Toffanin; con la sua grazia, la sua competenza e la sua eleganza, la Toffanin ha ripagato la fiducia ed ha incantato il pubblico ottenendo grandissimi ascolti. Ma cosa succede ora al suo programma? Le novità potrebbero davvero sorprendere tutti.

Verissimo, la notizia bomba per il programma: ecco cosa sta succedendo

Il doppio appuntamento, sia di sabato che di domenica, pare aver davvero funzionato; con ospiti importantissimi ad ogni puntata, la Toffanin si è affermata come nuova regina del week end.

Stando alla programmazione però, come rivelato da alcuni esperti a partire da metà marzo l’appuntamento con Verissimo dovrebbe tornare ad essere solo di sabato, così come Amici saluterà la domenica pomeriggio per trasferirsi direttamente al serale.

A quanto pare però, Mediaset abbia chiesto alla Toffanin di continuare con un doppio appuntamento almeno fino alla metà del prossimo aprile, prolungando una formula che si è rivelata vincente.

Non c’è quindi ancora la conferma ufficiale, ma pare che la Toffanin non abbia problemi nel continuare a condurre Verissimo per due appuntamenti settimanali, continuando a proporre grandi storie al pubblico per l’intera durata del week end.

Di recente, abbiamo visto la conduttrice anche al fianco di Ezio Greggio a Striscia la Notizia, nonché ospite di Michelle Impossible, programma di Michelle Hunziker dove non sono mancate le emozioni.

Che la Toffanin, dopo questo nuovo grande successo di Verissimo, sia pronta anche per lanciarsi anche in qualche nuovo progetto, già a partire dalla prossima stagione televisiva? I telespettatori, che la stimano e la amano, lo sperano davvero.