Don Matteo: nuovi guai per la fiction, ecco cosa succede

Don Matteo 13: i telespettatori dovranno aspettare ancora po’. Slitta la data partenza dell’attesissima tredicesima stagione.

L’arrivo del mese di Marzo apre segna sempre il ritorno sui piccoli schermi di una fiction tra le più amate dai telespettatori, Don Matteo. Quest’anno sarebbe dovuto andare come quelli precedenti, ma la data di partenza della tredicesima stagione sta continuando a slittare. Ci vorrà ancora un po’ prima di rivedere i tanto amati Terence Hill, Maurizio Lastrico, Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Il pubblico dovrà portare pazienza e sperare che la fiction non venga ulteriormente posticipata.

Don Matteo 13 sarebbe dovuto approdare in tv, sulla Rai, i primi di marzo. I cambiamenti si sono verificati per la situazione di conflitto in Ucraina. La guerra ha condizionato molto i palinsesti televisivi. A farla slittare si è aggiunto anche un altro motivo. I telespettatori comunque non dovranno aspettare molto a lungo per vedere gli attori tornare in azione. Ecco tutte le informazioni sulla nuova data che darà il via alla tredicesima stagione!

Don Matteo 13: la nuova data d’inizio

La messa in onda di Don Matteo 13 era prevista per giovedì 10 marzo, poi è slittata al 17. Con il cambiamento dell’ultima data si arriverà praticamente all’apertura del mese di aprile. L’attesa per i telespettatori terminerà Giovedì 31 marzo, in prima serata, su Rai Uno finalmente verrà trasmesso il primo episodio.

La nuova stagione prevede 10 episodi. Facendo un piccolo calcolo questo vorrei dire che terminerà in prossimità dell’estate. Precisamente il 2 giugno, se tutto va bene. L’altro motivo che ha portato ad un posticipo così ampio è legato alla data di giovedì 24 marzo. Un giorno papabile per far iniziare la fiction, ma già occupato. Vedremo scendere in campo gli azzurri contro la Macedonia del Nord. Una partita attesissima, in vista delle qualificazioni dei Mondiali in Quatar.

Dopo l’annuncio sui social, da parte di Lastrico, della fine delle riprese, adesso, non resta che aspettare. I fan non stanno più nella pelle!