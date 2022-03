Don Matteo shock: è pronto a tornare nella fiction? Ecco la verità

Notizia shock su Don Matteo: Terence Hill è pronto a tornare sul set? Ecco tutte le novità sulla fiction e cosa sta succedendo dietro le quinte.

Don Matteo è sicuramente una delle fiction più amate in Italia, da sempre è seguitissima sia da grandi che dai più piccoli. A fine marzo andrà in onda su Rai Uno la tredicesima stagione, stiamo parlando di una serie più longeve in Italia.

Tra le varie new entry del nuovo capito di Don Matteo ci sarà Raoul Bova, tutti non vedono l’ora di scoprire come se la caverà nei panni di Don Massimo, il nuovo parroco. Intanto c’è molta tensione intorno alla presenza di Terence Hill all’interno della fiction.

L’amato 82enne, qualche tempo fa ha dichiarato di voler lasciare il set per dedicare più tempo alla famiglia, ma stando a quanto dicono le ultime indiscrezioni ci potrebbe essere presto un suo ritorno.

Slemberebbe quindi che il suo addio non sia definitivo, andiamo a scoprire cosa ha rivelato una persona misteriosa che lavora dietro le quinte de la Rai.

Terence Hill: Don Matteo non morirà, ecco cosa sta succedendo

Qualche mese fa, il settimanale Di Più Tv ha rivelato in anteprima che Don Matteo uscirà per sempre dalla fiction. Non ci sarà nessuna morte ma solo una scomparsa misteriosa su cui si inizierà ad indagare. Al suo posto subentrerà il nuovo parroco, Don Massimo interpretato da Raoul Bova.

Ma proprio nelle ultime ore è arrivata una notizia scioccante che darà moltissima gioia ai fan della fiction.

Sembrerebbe che Terence Hill non abbia nessuna intenzione di abbandonare Don Matteo, queste le una persona che lavora dietro le quinte della fiction Rai “Don Matteo non morirà, quindi i telespettatori non devono perdere la speranza. Anzi: è stato deciso, di comune accordo, di non far morire Don Matteo proprio perché se Terence Hill tornerà sulla propria decisione la porta sarà sempre e comunque aperta”

Ora non ci resta che aspettare l’inizio della fiction per scoprire quali saranno le altre novità. Voi cosa ne pensate?