Il paradiso delle signore anticipazioni: Maria confessa tutto

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda il nuovo appuntamento della soap opera che si svolge nel grande magazzino.

Anche oggi 9 marzo, abbiamo modo di vedere una nuova puntata della mitico Paradiso delle Signore.

Dove la povera Maria nei giorni scorsi ha scoperto che il suo promesso sposo Rocco l’ha tradita.

Ha deciso quindi di partire per Roma, dove lui si trova e parlare direttamente con lui, ma cosa sarà successo?

Maria dice finalmente la verità

Iniziamo con il dire che la bella Stefania non smette assolutamente di indagare sul padre e su Gloria deve capire che cosa c’è tra di loro perchè non è una semplice amicizia.

Ma decide di non perdere ulteriore tempo e di andare direttamente da lui e chiedere spiegazioni in merito.

Inizia immediatamente a fare dirette ad Ezio ma anche a Gemma, perchè la ragazza sembra che sappia molto più di lei.

I due cercano di confonderla ma Stefania non si fa certo frenare da loro e non ha intenzione di mollare.

Parlando con Marco, in un momento di debolezza gli confida che secondo lei il padre ha tradito Veronica e non sà come comportarsi.

Per quanto riguarda la bella Maria è tornata da Roma ed ha confessato alle amiche che andava tutto benissimo.

Ha anche confessato che i due continuano a pensare al loro matrimonio e che hanno sistemato tutto.

Ma dopo pochissimo si capisce che la bella Maria sta mentendo, anche perchè colta in fallo da Irene, e per questo motivo confessa tutto.

Rocco l’ha tradita e lasciata e lei sta malissimo per questo, ma cosa deciderà di fare? Rimarrà a Milano oppure decide di lasciare tutto e tornare in Sicilia?

Arrivando invece a Dante, lui è assolutamente contento e felice di aver messo le mani sul magazzino di moda.

Con le quote di Umberto adesso è convinto di avere voce in capitolo nella gestione di tutto, ma non sembra così e lo farà direttamente Guarnieri.

Anche se è diventato socio di Vittorio ha sempre una pozione picciola rispetto al direttore e non farà assolutamente quello che vuole lui.

Non ci resta che attendere le prossime puntate