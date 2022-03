Love is in the air anticipazioni: Kemal si è deciso!

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda la nuovissima puntata della nostra amata soap opera turca.

Anche oggi, 9 marzo, abbiamo modo di vedere un nuovo e molto interessante appuntamento per quanto riguarda Love is in the air.

Dove sembra che il matrimonio tra la bella paesaggista Eda e l’imprenditore Serkan, ha già qualche problemino, anche dovuto al nuovo lavoro di lui.

E’ diventato infatti un insegnate all’Università ma forse per lui c’è qualche altra sorpresa in arrivo.

Kemal ha preso la decisione che tutti aspettavano!

Ma forse è in arrivo anche un’altra incredibile novità che nessuno si aspettava, ma vediamo meglio insieme i dettagli.

Iniziamo con il dire però che Seyfi sembra essere scomparso dopo che ha dichiarato di voler lasciare la casa dei Bolat ed il suo lavoro, come aveva confessato ad Aydan.

La donna ovviamente è senza parole ed inizia a cercare di capire dove può essere andato, lui ha sempre sopportato qualsiasi cosa ma adesso sembra che il loro rapporto sia giunto alla fine.

Per Aydan questa idea che Seyfi può averla abbandonata per sempre porta allo sconcerto più totale.

Anche se ha dei modi molto particolari e sembra sempre molto autoritaria ci tiene veramente tantissimo al suo collaboratore e per lei è come se fosse scomparsa una persona della sua famiglia.

Perchè lei lo considera come tale, e proprio per questo motivo decide di allontanarsi da casa per cercare Seyfi.

Ma lei non è veramente a conoscenza che l’uomo non si è mai allontanato così tanto da lei e soprattutto non è sparito nel nulla anzi.

Aydan ha provato a cercarlo ovunque pensasse ma sembra veramente scomparso nel nulla in modo incredibile.

Decide quindi di tornare a casa tristissima perchè non ha ritrovato il suo amico ma eccola che l’attende una super romantica proposta di nozze organizzata da Kemal ma con uno speciale aiuto.

Si proprio quello di Seyfi che come sempre è al suo fianco, ed Aydan è felicissima che si sposerà con l’uomo della sua vita.

Possiamo solamente attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa per capire come saranno queste nozze tanto attese.