Corsa: segui questa regola per evitare infortuni!

Se ami la corsa e la pratichi regolarmente, dovresti assolutamente seguire questa regola per evitare infortuni. Vediamo di cosa si tratta e come funziona.

Se ti piace correre o pratichi semplicemente questo sport per perdere peso, dovresti assolutamente continuare a leggere questo articolo. Oggi ti riveleremo che esistono delle semplici regole da dover seguire per evitare di farti male quando stai facendo questa attività.

Sappiamo tutti che la cura del nostro corpo è fondamentale sia per stare bene fisicamente che mentalmente. Molte persone con l’arrivo dell’estate tendono a rimboccarsi le maniche e iniziano a seguire diete drastiche e a praticare sport regolarmente.

Sopratutto per chi non è esperto o allenato, è importante seguire degli accorgimenti per evitare infortuni quando si va a correre o semplicemente quando si sale sul tapis roulant.

Ma andiamo a scoprire quali sono le regole da seguire e come fare per tenerle a mente.

Ami correre? Ecco le regole da seguire per evitare infortuni

Sappiamo tutti che l’attività fisica per antonomasia è sicuramente praticare jogging, questo sport non richiede grandi sforzi particolari, infatti vi basterà indossare un paio di scarpe e trovare una superficie adatta su cui camminare veloce o correre.

Ma prima di andare a correre è fondamentale seguire dei piccoli suggerimenti che oltre a migliorare il vostro rendimento, vi aiuteranno a non farvi male.

La prima cosa da non sottovalutare è la scelta delle scarpe, questo è un dettaglio importantissimo per chi tiene al benessere del proprio corpo. Quindi prendete delle scarpe specifiche per fare running, queste se correte almeno 2 volte a settimana, vanno cambiate ogni anno.

Un’altra regola da seguire è la scelta del terreno in cui si corre, questo deve essere morbido, gli esperti dicono che correre su una superficie dura potrebbe aumentare il rischio di infortuni.

Infine, un altro trucco per non farvi male è praticare stretching prima di andare a fare jogging, questo favorisce l’elasticità e evita gli strappamenti.