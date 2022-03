U&D: Tina Cipollari si scaglia contro Gemma Galgani

Nuovo durissimo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. A quanto pare, non c’è mi pace negli studi Mediaset di U&D.

Nella puntata di Uomini e Donne, andata in onda ieri pomeriggio (2 marzo), Gemma Galgani ha decisamente dato il meglio di sé. La dama, convinta che la sua permanenza negli studi sia determinata dalla cattiva pubblicità prodotta dalla Cipollari, ha deciso di realizzare un video che la ritraesse in tutte le sue sfaccettature. Il led ha mostrato la torinese intenta a fare un romantico pic-nic, una passeggiata al mare, una cena al lume di candela e – per concludere in bellezza – Gemma ha voluto mostrarsi in tutta la sua sensualità, indossando un completino intimo in una camera di albergo. Il video ha come scopo quello di conquistare il cuore di potenziali corteggiatori, permettendo agli uomini del parterre di conoscere la vera Gemma. Tina Cipollari – dal canto suo – indignata dalle immagini, ha deciso di esprimere la sua opinione.

Tina e Gemma: ferro e fuoco negli studi di U&D

Nel video presentato da Gemma, più che voglia di vivere ed energia amorosa, la Cipollari ci ha visto una profonda disperazione. La dama torinese partecipa al programma da quasi tredici anni, eppure tutte le sue conoscenze si sono concluse con un nulla di fatto. Secondo l’opinionista, la pubblicità prodotta dalla 72enne si rivelerà un fallimento. “Gemma, nonostante tutte questo qualità che sbandieri da anni, non ti vuole nessuno!” – sono state la parole di Tina. La storica opinionista ha inoltre sottolineato che – secondo la sua opinione – è ridicolo che una donna, raggiunta l’età di Gemma, si proponga in quel modo ad un parterre di uomini.

Tuttavia, questa volta, Gemma ha potuto godere dell’appoggio di Gianni, il quale ha ammesso di apprezzare l’idea che una donna della sua età sia ancora aperta a determinati tipi di energie. Anche Ida Platano ha voluto difendere l’amica dagli attacchi dell’opinionista, la quale ha risposto a tono: “Tu stai facendo il suo stesso percorso! Non concludi mai nulla!”. Insomma, la puntata di ieri è iniziata con il botto e la discussione sarebbe continuata se non fosse stato per l’intervento di Maria. La conduttrice ha invitato Gemma a ballare, in modo da porre fine allo scontro. Gemma riuscirà a trovare un uomo? Staremo a vedere.