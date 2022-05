Uomini e Donne, Ida beccata con un uomo: arriva la segnalazione sulla dama del dating show, chi sarà il suo cavaliere?

Ida Platano è sempre di più l’assoluta protagonista di Uomini e Donne; oltre ad essere una delle più corteggiate, la dama è tornata a far parlare di sé anche per la sua storia con Riccardo Guarnieri, da qualche mese di nuovo in studio.

Tra i due sembra esserci ancora qualcosa, ma mentre il pubblico è curioso di sapere se ci sarà un ritorno di fiamma, i due proseguono con le loro frequentazioni. Nella scorsa puntata è arrivato un nuovo corteggiatore per Ida, Marco, e quanto pare lei è stata avvistata con un uomo…sarà lui?

Uomini e Donne, Ida beccata con un uomo: arriva la segnalazione

Ida è davvero seguitissima, tanto che non passano inosservati i suoi movimenti; il sito di gossip Isa e Chia ha infatti recentemente pubblicato un video che riprende la Platano in un locale di Brescia, mentre si bacia con un uomo girato di spalle.

L’uomo non è Riccardo Guarnieri, il che evidenzia come Ida stia andando avanti; anche se è di spalle, sembra proprio che si tratti di Marco, il nuovo arrivato, che tra l’altro sappiamo essere di Milano. Il video può essere visto qui.

“Si baciavano tranquillamente davanti a tutti, senza problemi. Il locale era affollato, loro non si facevano problemi” si legge nella segnalazione del video, che molto dice sul proseguo del rapporto tra i due.

La frequentazione tra i due non è iniziata nel migliore dei modi, con Ida ancora ‘stuzzicata’ da Tina sui suoi sentimenti per Riccardo, ma a quanto pare proprio essersi ripresa; dalle anticipazioni per il programma però, scopriamo come (almeno per le prossime puntate) Ida e Riccardo saranno di nuovo al centro dell’attenzione.

Visto come le puntate siano registrate ed ora sia trapelato questo video, nonostante la presenza di Riccardo Ida continuerà a vedere Marco; il Guarnieri sarà ingelosito da questa nuova figura, che tra l’altro gli ha lanciato subito una frecciatina appena arrivato in studio?