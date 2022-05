Uomini e Donne, anticipazioni bomba per Gemma Galgani: cosa succedere alla dama torinese? Ecco quanto trapelato per il dating show.

Uomini e Donne è pronto per il rush finale; il programma di Maria De Filippi, come di consueto, a giugno saluterà tutti gli spettatori rinnovando poi l’appuntamento il prossimo settembre.

Nel frattempo però, i partecipanti continuano le loro frequentazioni e, di recente, è tornata protagonista anche Gemma Galgani; ecco le anticipazioni bomba per lei dalle ultime puntate registrate.

Uomini e Donne, anticipazioni bomba per Gemma Galgani: cosa succede?

La Galgani, nelle ultime settimane, è stata piuttosto in disparte nelle dinamiche del dating show, ma l’improvviso interesse del nuovo arrivato Giacomo ha fatto sì che tornasse sotto i riflettori.

I primi incontri tra i due, come abbiamo visto, sembra siano andati molto bene, ma anche questa volta per la dama torinese potrebbe non esserci il lieto fine; stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, il cavaliere avrebbe infatti deciso di rompere con Gemma.

Non è chiaro quale sia la motivazione che ha spinto Giacomo ad interrompere la frequentazione, ma di sicuro nelle prossime puntate in onda li vedremo al centro studio e ne sapremo di più; in molti si aspettano una reazione non proprio tranquilla di Gemma.

Inoltre, c’è molta curiosità anche nel sapere cosa succede tra Ida e Riccardo, con la Platano che ha confessato come ci sia qualcosa di più di semplice amicizia; il Guarnieri al momento non si sbilancia, ma in merito a loro due non sono trapelate anticipazioni.

Viene invece segnalata l’assenza in studio di Aurora, che aveva già abbandonato le registrazioni in un precedente scontro con Luca Salatino; il tronista sembra aver portato in esterna Soraia, ma non arrivano altri dettagli né su di lei né su Lilli. Il suo trono perde pezzi, anche se si avvicina il momento della scelta essendo molto più avanti nel percorso di Veronica, che potrebbe chiudere in bellezza quest’edizione del dating show.