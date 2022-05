Fragole, condiscile in questo modo incredibile: il modo che forse non conoscevi per renderle ancora più gustose tagliate.

Oltre alle ciliegie, se parliamo di primavera ci vengono subito in mente le fragole, presenti in natura in diverse varietà; questo (falso) frutto è graditissimo sia dai grandi che dai più piccoli, sia per la sua estetica attraente sia soprattutto per il suo sapore dolce e gustoso.

Ma conoscevi questo tipo di condimento per renderle ancora più saporite tagliate in a pezzettini, come di consueto si consumano le fragole? Eccolo, forse non è molto noto ma è davvero incredibile.

Fragole, condiscile in questo modo incredibile: eccolo

Il modo più classico per servire le fragole è quello di aggiungere, una volta tagliate, alcune gocce di limone e qualche cucchiaino di zucchero; con questo condimento, sono sicuramente buonissime ma ce ne sono altri.

Alcuni decidono infatti di aggiungere la panna, per dare un accompagnamento diverso; se sei amante di questo derivato del latte, sicuramente troverai l’accoppiata vincente, così come quando si aggiunge il cioccolato. In quest’ultimo caso, mettendole per qualche ora in congelatore, si possono ottenere dei “frozen bites” davvero sopraffini per il palato.

Le fragole risultano essere veramente buone sempre, ma c’è un altro condimento che davvero in pochi conoscono e ancor di meno hanno provato: l’aceto balsamico. A primo impatto, ci può sembrare un accostamento strano, ma con qualche cucchiaino di zucchero rende davvero il gusto parecchio particolare; se non lo conoscevi, prova una volta e vedi se l’accoppiata ti piace!

Tra l’altro, questo sembra essere il periodo migliore per acquistare le fragole; le piante le producono per i mesi primaverili, ma il periodo che inizia da metà aprile ed arriva fino a metà maggio sembra dare le fragole migliori.

Una buonissima occasione per provare l’aceto balsamico come condimento, o in alternativa anche la glassa se si preferisce un gusto ancora più intenso; conoscevi già questo particolare modo per condire le fragole, oppure è stata una scoperta del tutto nuova e sorprendente?