Ferrari: il noto cantante è nella black list, non potrà più comprarla

Justin Bieber finisce nella black list della Ferrari, ora il noto cantante non può comprare l’auto dei suoi sogni. Ecco il motivo e cosa è successo.

Justin Bieber è sicuramente uno dei cantanti più amati al mondo, purtroppo per lui sono in corso delle procedure legali da parte del prestigioso marchio Ferrari. Il 28enne questa volta l’ha combinata grossa e da ora in poi non potrà più possedere nessuna macchina di casa Maranello.

Bieber è entrato ufficialmente nella black list della Ferrari, il motivo sarebbe legato ad alcuni suoi comportamenti, giudicati non consoni dal prestigioso brand. Ora i suoi fan si domandano cosa abbia combinato di così grave da non poter più acquistare nessuna auto targata Ferrari.

Ma non solo, a quanto sembra non è l’unico ad essere stato bannato dal brand di lusso. Scopriamo nel dettaglio i motivo che hanno spinto la Ferrari ad inserire il rapper nella black list.

Justin Bieber infrange il regolamento della Ferrari, ora è nella black list

Nelle ultime ore Justin Bieber è finito al centro di alcune polemiche per via dei suoi ultimi comportamenti inerenti al trattamento di alcune sue macchine targate Ferrari.

A quanto sembra il noto brand ha deciso di inserire il cantante all’interno di una black list, dopo aver notato due episodi piuttosto gravi. Ora Bieber non potrà più guidare o acquistare nessuna macchina targata Ferrari, ma quali sono i motivi?

A quanto pare la Ferrari non avrebbe gradito il fatto che Justin abbia perso per ben 2 settimane la sua costosissima auto. Il cantante non si ricordava più dove l’aveva parcheggiata, a ritrovarla è stato un membro del suo staff.

Lo stesso cantante ha fatto sapere ai suoi fan dell’accaduto, non pensando alle conseguenze del gesto. Ma non è finita qui, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata quando Bieber ha deciso di verniciare la sua Ferrari di un blu elettrico.

Il brand vieta questa procedura, come se non bastasse, Justin ha poi deciso di mettere all’asta l’auto, facendo infuriare del tutto la Ferrari. Da oggi, Bieber non potrà più acquistare o possedere nessuna macchina del noto brand.

Anche altri Vip di Hollywood sono già stati bannati dalla Ferrari, come ad esempio il rapper 50 Cent e Tyga, il pugile Floyd Mayweather, l’attore Nicolas Cage e Kim Kardashian.

Voi cosa ne pensate?