Fragole, ecco le migliori da comprare: questo particolare frutto è davvero gustoso e gradito specialmente dai più piccoli.

L’arrivo della primavera, oltre a presagire belle giornate e possibilità di passare maggior tempo all’aria aperta, porta anche dei particolari frutti molto amati da grandi e piccini.

Oltre alle ciliegie, il (falso) frutto tipico della primavera è senza dubbio la fragola, di cui esistono davvero diverse varietà; ma quali sono le migliori da comprare, al supermercato o in frutteria?

Fragole, ecco le migliori da comprare: i dettagli

Oltre ad essere gradevoli alla vista, col loro colore rosso intenso e la loro particolare forma, le fragole sono davvero buonissime e ricche di nutrienti essendo una fonte preziosa di vitamina C e flavonodi, oltre che avere un alto contenuto calorico e di zuccheri.

Ma quali sono le migliori da comprare? Le piante di fragola producono tendenzialmente frutti per circa 3-4 mesi all’anno, appunto nel periodo primaverile; nel nostro paese possiamo trovarle nei supermercati già verso la fine di marzo e poi anche fino a inizio giugno.

In realtà però, a prescindere dalla varietà, sembra proprio che le fragole migliori siano quelle prodotte nei mesi centrali; né dunque troppo presto (alla fine di marzo) né troppo tardi, tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.

Da metà aprile fino a metà maggio sembra dunque il momento migliore per acquistare le fragole, con cui si possono realizzare dolci e macedonie di ogni tipo; il modo più comune per consumarle è tagliate a pezzettini (dopo averle accuratamente lavate con bicarbonato) e condite con un po’ di limone e di zucchero a piacimento, ma si possono anche affiancare alla banana per una merenda sicuramente dall’alto valore nutrizionale.

Largo alla fantasia anche per quanto riguarda vari dolci e frullati, con la fragola che si presta davvero benissimo. Proprio per le sue proprietà e i suoi valori poi, è davvero uno spuntino ottimo per i bambini; oltre ad essere contenti per il vivace colore delle fragole e per il loro sapore, potranno fare una merenda capace di arricchirli a livello energetico e nutrizionale.