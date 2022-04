Infarto: ecco il segnale che arriva dalle unghie

Un segnale da non sottovalutare che arriva dalle unghie ci può allertare su un infarto in arrivo. Prestare attenzione a questi segni ci aiuta nella prevenzione.

Si chiama ippocratismo digitale e consiste in avere delle unghie ingrossate e pare possa essere l’anticamera di problemi cardiaci e successivi infarti.

Bisogna prestare molta attenzione alle nostre unghie, da lì parte la salute del nostro corpo, come uno specchio ci informano di problemi di salute che stiamo attraversando.

Quindi se ci sono dei cambiamenti strani che notiamo sulle nostre unghie è un campanello d’allarme che non dobbiamo sottovalutare.

Le patologie legate alle unghie malate

Se notiamo un ingrossamento delle dita e unghie delle mani e dei piedi dobbiamo supporre che qualche problema di salute legato al cuore è in atto. Nello specifico le patologie che possono colpire l’organismo sono le seguenti:

HIV/AIDS, malattie legate alla tiroide, malattie del fegato, malattie polmonari, malattie infiammatorie intestinali, malattie cardiache.

La malattie del cuore sono causate dal grasso accumulato sulle arterie. Se ostruite le arterie non permettono il regolare flusso del sangue al cuore. Anche le vertigini, il vomito e la nausea sono dei campanelli d’allarmi di un mal funzionamento del cuore che dobbiamo considerare se si verificano spesso.

Per la salute del cuore dobbiamo imparare a praticare attività fisica regolarmente e mangiare bene e in modo sano con un’alimentazione ricca di frutta, verdura, noci e cereali integrali. Si consiglia di limitare la carne rossa prediligendo le carni bianche per una migliore salute del cuore

Circa le patologie cardiache il flusso di sangue che trasporta l’ossigeno verso il cuore viene interrotto. Quando manca il respiro oppure si verifica una pressione al petto vuol dire che l’infarto è in arrivo e i.dobbiamo subito allertarci.

Il cuore soffre quando si verifica un rallentamento dell’ossigeno nel sangue e le unghie mostrano questo malfunzionamento. Quindi anche le dita e le unghia ingrossate sono un indizio da non sottovalutare ma bisogna subito agire perché significa che l’ossigeno non arriva regolarmente al cuore.

Imparare a osservare le nostre unghie è fondamentale, da esse parte la maggior parte della salute del sistema cardiaco.