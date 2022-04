Il paradiso delle signore: Flavia e Fiorenza diventano alleate

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda il programma tanto amato che va in onda sulla Rai, o meglio la soap opera.

Anche oggi, 7 aprile, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda Il Paradiso delle signore, dove le storie che ruotano attorno al grande magazzino di moda milanese diventano sempre più complicate.

Ma non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo insieme che cosa sta succedendo tra Flavia e Fiorenza che sembra abbiamo trovato un punto in comune, e se la Contessa Adelaide sta pensando a come potersi vendicare.

Flavia e Fiorenza si alleano?

Iniziamo con il dire che la Contessa sta cercando di far capire a Flora ed Umberto che sa tutto, ma l’uomo cerca di convincerla che è assolutamente un equivoco, i due non sono mai stati insieme, e sembra che Adelaide ha creduto alle parole dell’amato cognato.

E’ talmente bravo a convincerla che riesce anche a farle chiedere scusa a Flora per quello che ha detto, e le chiede anche di rimanere ancora per un po’ nella sua villa senza problemi.

Nel mentre, Vittorio, scopre che Dante insieme a Serena, hanno effettuato il progetto per alcuni carta-modelli da inserire nel Paradiso Market, e non sarà assolutamente felice di questo.

Ovviamente si reca subito dal Romagnoli per comunicare tutto il suo disappunto per l’accaduto, ed il faccia a faccia sarà sempre molto serrato, come accade ogni volta che si incontrano.

Flavia ha raccontato a Fiorenza che il marito l’ha lasciata e la donna la vuole aiutare cercando di far avvicinare Ludovica a Ferdinando di Torrebruna, ma tra i due ragazzi, ovviamente c’è Marcello, il fidanzato della giovane.

Questa unione è assolutamente una buonissima opportunità per aver quello che vuole, ma come faranno a togliere Marcello dalla vita di Ludovica? Inventeranno che Flavia ha una brutta malattia che sta condizionando la sua vita.

Per quanto riguarda invece l’amore complicato tra Marco, Stefania e Gemma, sembra esserci una novità incredibile, ovvero Adelaide invita Gemma e la sua famiglia in modo ufficiale alla Villa per sancire questa bella unione.

Ovviamente per Marco sarà un colpo durissimo da accettare, come vedere Stefania che soffre per questa bella notizia, e dopo questa cena decide di correre dalla madre per parlarle di questo amore impossibile da portare avanti.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire come si svilupperanno le varie storie che si intrecciano sempre dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.