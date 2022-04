Brave and beautiful: Chaide è nei guai più totali

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda la nostra amata soap opera turca che è appena tornata in televisione.

Anche oggi, 7 aprile, possiamo vedere un nuovo appuntamento di Brave and Beautiful, la serie che è iniziata nuovamente ieri su Canale 5 dopo svariati mesi di stop e appena finita un’altra di grande successo, ovvero Love is in the air.

Ma cerchiamo di capire come mai Chaide questa volta si trova completamente immerso nei guai e come riuscirò ad uscire cercando di non complicare troppo le cose, dato che sono già belle difficili e molto complicate, come al suo solito.

Brave and Beautiful: Chaide è nei guai

Iniziamo con il dire che la donna aveva pensato un piano, assolutamente complicato e molto diabolico per poter entrare in possesso dell’impero di Tahsin, infatti aveva detto di aspettare un figlio da Korhan, ovvero suo marito e primogenito della famiglia.

Ma nessuno era a conoscenza del suo segreto, ovvero che non era in dolce attesa, solamente Hulya lo sapeva, ovvero la sua complice, che alla fine dei nove mesi, dopo una bella ricompensa le avrebbe dato il figlio.

Anche se è perfettamente a conoscenza che Hulya le serve, ha comunque paura di lei, perchè non ha problemi a sporcarsi le mani se fosse necessario per raggiungere il suo obiettivo, è una cosiddetta mina vagante.

Proprio per questo motivo, quando capisce che è il dolce attesa, la moglie di Korhan cerca di trovare il modo di potersi sbarazzare di Hulya, ma la situazione sembra abbastanza difficile e complicata.

E proprio mentre lei sta andando a parlare con il marito, arriva all’improvviso a casa la donna, ed il confronto degenera in pochissimo tempo, perchè Cahide comunica a Hulya che non le serve più nemmeno il figlio che aspetta perchè adesso è veramente in dolce attesa.

Ma la minaccia dicendo che andrà direttamente dal marito Korhan e che confesserà tutto, ovvero che le hanno mentito per tutto questo tempo, insomma Cahide si è messa nei guai, come ne uscirà?