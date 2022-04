Artrite: come combatterla con la colazione

C’è un modo per combattere l’artrite assumendo gli alimenti giusti durante il pasto più importante della giornata, la colazione, ecco come.

Abbiamo sentito parlare spesso di artrite, si manifesta con l’infiammazione delle giunzioni articolari, una patologia che colpisce adesso a tutte le età. Per trattarla ci sono delle terapie da effettuare, ma anche il cibo gioca un ruolo importante.

Se siamo coscienti di quali possono essere i sintomi, possiamo fare attenzione all’alimentazione, che come sempre è un aspetto importante della nostra salute.

È fondamentale aiutare le cartilagini e le articolazioni infiammate partendo da un pasto molto importante della nostra giornata, la prima colazione, arricchito con alimenti preziosi contro l‘artrosi.

Gli alimenti alleati per combattere l’artrite

Questi sono gli alimenti che bisogna assumere per combattere l’artrite devono nutrire la cartilagine, aiutare la produzione di collagene, potenziare il sistema immunitario e smorzare le infiammazioni.

Da assumere durante la prima colazione hanno un alto potere. Si parte con i pistacchi, rafforzano notevolmente il sistema immunitario, sono anche un’ottima fonte di proteine, inoltre sono ricchi di acido alfa-linolenico, zinco, magnesio, calcio e vitamina E.

Le carote e il loro succo sono ricchi di vitamine C, D e K ma anche ricchi di carotenoidi e antiossidanti. Sono ottime per proteggere il collagene e le giunzioni.

I cereali integrali sono da consumare al mattino perchè apportano grandi benefici, tra essi ci sono la quinoa, il grano saraceno, l’avena, l’amaranto, tutti cereali non raffinati che ci aiutano contro l’artrite.

Il caffè preso senza dolcificanti aggiunti ha lo stesso potere antiossidante dei frutti rossi e quindi lenisce i dolori infiammatori.

Con fragole, lamponi, more, mirtilli, ribes e tanti altri la famiglia dei frutti rossi infatti è ricchissima di vitamina C e sono dei grandi stimolanti di collagene per le articolazioni.

Abbiamo a disposizione degli alimenti semplicissimi ma anche dei grandi alleati per contrastare l’artrite. Facciamone buon uso soprattutto a inizio giornata durante la prima colazione.