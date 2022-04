Naike Rivelli disperata, ecco cosa è accaduto: la figlia di Ornella Muti mette l’annuncio sui social nella speranza di risolvere la situazione.

Classe ’74, Naike Rivelli è conosciuta da tutti per essere la figlia di Ornella Muti, che ha deciso di dare alla donna il suo cognome; dotata di un fascino che pare aver ereditato direttamente dalla madre, Naike si è costruita una carriera come attrice e cantante.

Di recente, l’abbiamo vista spessissimo, sui social, al fianco della mamma Ornella, alla quale è molto legata e con cui vive insieme; su Instagram però, questa volta, Naike pubblica una brutta notizia e chiede aiuto a tutti quanti.

Naike Rivelli disperata, ecco cosa è accaduto

Questa volta, la Rivelli ha dovuto ricorrere ai social per mettere purtroppo tutti al corrente di una brutta situazione; a quanto pare, la sua cagnolina Tigrisc è scomparsa.

Pubblicando una sua foto sul suo profilo Instagram, Naike spera di ritrovarla con l’aiuto di tutti i follower della sua zona; come si intuisce dalle parole nella didascalia del post, la Rivelli è disperata e prova davvero tanto amore per la sua cagnolina.

“È malata dì cuore e molto vecchia. Se qualcuno magari l’avesse vista o raccolta da qualche parte per favore contattateci. Deve essere uscita dal cancello e non c’è ne siamo accorti. Sono distrutta. Non so se sta bene e ha bisogno della sua medicina per il suo cuoricino. Vi prego, aiutatemi a trovarla” scrive l’attrice, taggando sua madre, Mara Venier e altri account.

In tanti si sono precipitati per dare supporto e sostegno a Naike; tantissimi fan hanno scritto commenti di incoraggiamento per lei e per l’anziana cagnolina, con la speranza che presto si possa ritrovare Tigrisc.

Sicuramente, tra i tantissimi follower della Rivelli c’è qualcuno “tra Lerma e Castelleto D’orba in Piemonte”, proprio la zona in cui è scomparsa la cagnolina; la speranza è che il passaparola possa riportare Tigrisc a casa.

Ad aiutare Naike, vista l’amicizia che la lega ad Ornella Muti, anche Mara Venier, che ha ricondiviso il post della Rivelli tra le sue storie di Instagram; la speranza è che anche i suoi follower possano aiutare.