Soldi: sei hai questi sei super ricco, eccolo quali sono

Possiedi in casa questi soldi? Controlla bene, potresti diventare ricco da un momento all’altro. Scopriamo nel dettaglio quali sono e come riconoscerli.

Nell’ultimo periodo, sempre più persone si stanno appassionando al collezionismo di monete e soldi rari. Ma non solo, ci sono anche diversi cittadini che ancora possiedono delle vecchie lire, in realtà alcune di queste possono valere moltissimi soldi. Siete curiosi di scoprire quali sono? Vediamole nel dettaglio.

Molte persone, per passione o ricordo, conservano ancora delle vecchie lire in casa, probabilmente non le hanno mai osservate nel dettaglio, ma alcune di queste possono valere davvero molti soldi.

Se ne avete alcune ancora in casa, vi consigliamo di continuare a leggere questo articolo, perché vi sveleremo le 3 principali banconote da 1.000 lire ed il loro valore attuale. Pensate che alcuni esemplari possono valere una vera e propria fortuna. Siete curiosi di scoprire quali sono? Eccole.

Vecchie lire: ecco quelle che valgono una fortuna

L’interesse per il collezionismo sta aumentando sempre di più, ci sono però alcune persone che conservano ancora in casa delle vecchie lire, senza sapere che valgono una fortuna. Per questo motivo oggi vi sveleremo quali sono le più rare e quanto valgono.

In pochi sanno che esistono ben 3 esemplari di banconote da 1000 lire che hanno un valore esorbitante. Siete curiosi di scoprire quali sono? Stiamo parlando di quelle con Verdi, la Montessori e Marco Polo.

Ma quello che tutti si chiedono è ma quanto valgono? La prima cosa da sapere è che il loro valore va anche in base al suo stato di conservazione e dal suo numero di serie, quelli più apprezzati dai collezionisti sono quelli della prima serie e i numeri particolari o le banconote sostitutive.

Per quanto riguarda il valore le 1000 lire con Maria Montessori, si aggira tra i 2 ed i 35 euro. Ma attenzione, se la vostra banconota ha un numero di serie 000001 il prezzo può arrivare fino a 400 euro.

Le 1000 lire con Marco Polo invece valgono da i 2 ai 50 euro per pezzo, ma il valore inizia ad alzarsi se hanno un numero di serie che inizia con X, queste possono arrivare fino ai 200 euro.

Infine, le 1000 lire con Giuseppe Verdi possono raggiungere delle cifre davvero importanti, soprattutto se il loro stato è perfetto. Per quelle di prima serie si arriva ad un valore di circa 250 eruo. Per quelle con serie sostitutive si arriva ad un valore 750 euro.

Ora non vi resta che correre a controllare le vostre vecchie lire.