Bicicletta vecchia? Non la buttare, usala così e stupisci tutti

Hai una bicicletta vecchia e non sai che fartene? Non la buttare per nessuna ragione al mondo, potresti usarla in questo modo alternativo. Scopriamo di cosa si tratta e come realizzarlo.

Non bisognerebbe mai buttare le vecchie biciclette, oltre ad essere un bel ricordo possono essere trasformate in oggetti utilissimi e davvero molto belli. Basta avere un minimo di creatività e il gioco è fatto, oggi infatti vi sveleremo diverse idee divertenti per riciclare le vostre bici.

Se hai trovato in cantina una vecchia bicicletta ti consigliamo di non buttarla, potresti fare un grossissimo errore. In pochi sanno che grazie a questa è possibile realizzare diversi oggetti utilissimi e speciali con cui farete un figurone.

La lista è davvero lunga, ma noi vi sveleremo quali sono le idee migliori. Siete curiosi di scoprire come trasformare la vostra bici? Vediamolo insieme.

Hai una vecchia bicicletta? Trasformala in questo modo

Esistono diversi trucchi con cui potrai riciclare la tua vecchia bicicletta, oggi vi sveleremo quelli migliori e che vi faranno fare un figurone.

La prima idea è quella di trasformare la vostra vecchia bicicletta in una meravigliosa fioriera. Sarebbe ideale se avete un giardino, si tratta infatti di una grande classico. Basta davvero poco per renderla un bellissimo oggetto di arredo per esterni. Quello che vi servirà è solo della vernice e due cestini da fissare avanti e dietro. Per le occasioni speciali riempi i cestini di fiori colorati, il risultato sarà eccezionale.

La seconda idea è quella di trasformare la tua vecchia bici in un lavabo, no non si stratta di uno scherzo, come potete vedere dalla foto è davvero possibile. La bici va collocata sotto al piano in legno, come se facesse da supporto.

Ecco come ridare vita alla tua vecchia bicicletta