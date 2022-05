Orietta Berti, l’annuncio che non ti aspetti arriva! Grande notizia per la cantante, che pare stia vivendo proprio un momento d’oro.

Dopo il tormentone con Fedez e Achille Lauro e la presenza a The Voice Senior, continuano le notizie positive per la cantante di Cavriago; la 78enne è tornata di nuovo sotto i riflettori e, mentre si gode questa nuova fase della sua carriera, pare essere molto felice anche nella vita privata.

Mentre si gode l’amore del suo Osvaldo e dei suoi due figli, Otis e Omar, arriva la notizia che nessuno si aspettava ma riempie davvero di gioia la cantante; ecco di cosa si tratta.

Orietta Berti, l’annuncio che non ti aspetti arriva: di cosa si tratta

Stando a quanto riportato in anteprima dalla pagina Instagram della rivista Gente, Orietta Berti è diventata di nuovo nonna; sarebbe infatti nata la secondogenita di suo figlio Otis, avuta nuovamente con la moglie Lia.

L’annuncio della gravidanza era stato fatto tempo fa dalla stessa cantante a Verissimo, quando parlando con Silvia Toffanin ha raccontato dell’emozione all’idea di diventare di nuovo nonna.

“Mio figlio e la compagna me l’hanno detto due mesi fa. Io, lo ammetto, non mi ero accorta di nulla: vedo poco mia nuora e, quando ci incontriamo, indossa sempre il cappotto!” erano state le parole della Berti, che ora sembra proprio possa godersi la sua nipotina, che Otis e Lia hanno deciso di chiamare Ottavia. Come si vede nella didascalia del post, la rivista rivela altri dettagli sulla piccola, in attesa “delle parole della nonna”.

Come si vede dal nome, continua la tradizione della ‘O’ nella famiglia Paterlini, considerando i nomi Osvaldo, Orietta, Otis e Omar, a cui si vanno ad aggiungere quelli delle due nipotine Olivia e Ottavia.

“Ancora non so come la chiameranno perché fanno ancora confusione con i nomi. Di certo verrà mantenuta la tradizione dei nomi con la O” aveva sempre anticipato la cantante dalla Toffanin e, ora, sappiamo che Ottavia continuerà con la tradizione. Farà lo stesso anche l’altro figlio, Omar? Intanto, tutta la famiglia si gode il meraviglioso arrivo della nuova figlia di Otis.