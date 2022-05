Giorgio Mastrota: i suoi figli sono veramente bellissimi

Giorgio Mastrota, ecco i suoi bellissimi figli: li avete mai visti? Eccoli, sono nati da storie diverse del conduttore televisivo.

Giorgio Mastrota è sicuramente un volto notissimo della televisione; ancora oggi, il conduttore è protagonista sulle reti Mediaset con varie pubblicità, un mondo grazie al quale è entrato nel cuore di tutti i telespettatori.

Ma se Mastrota lo conosciamo bene, avete mai visto i suoi bellissimi figli? Eccoli oggi, sono nati da storie del conduttore; continuando a leggere, si può saperne di più.

Giorgio Mastrota: ecco i suoi bellissimi figli

Oltre alle tante apparizioni in televisione, Mastrota ha vissuto sicuramente in maniera intensa la sua vita privata. In molti ricorderanno sicuramente dell’intensa storia d’amore tra il conduttore e la showgirl spagnola Natalia Estrada, con cui aveva lavorato; l’amore tra i due ha dato come frutto Natalia Junior, nata nel ’95.

La ragazza, a differenza dei genitori, ha intrapreso una carriera lontana dal mondo della televisione e pratica sci alpino a livello agonistico; Natalia Junior è inoltre mamma ed ha dunque reso presto sia l’Estrada che Mastrota nonni.

Dopo la fine della storia con l’Estrada, il conduttore si è innamorato della modella brasiliana Carolina Barbosa, che ha dato a Giorgio un secondo figlio: Federico, oggi 22enne.

Anche la storia con la Barbosa è però finita e Mastrota ha ritrovato l’amore con Floribeth Gutierrez; i due stanno insieme ormai da dieci anni ed hanno anche due figli, Matilde e Leonardo. Nel 2020 avevano pianificato le nozze, ma l’emergenza COVID-19 ha cambiato i piani della coppia, nonostante il loro amore sia rimasto lo stesso.

“Il nostro è un amore maturo e Floribeth è la donna della mia vita. Adesso che sono anche nonno ho messo la testa a posto” ha spiegato Giorgio Mastrota in una precedente intervista, proprio parlando delle nozze e del suo amore con Floribeth. Di sicuro, i due si sposeranno il prima possibile per coronare il loro amore, con Mastroda che si gode sia la famiglia costruita con Floribeth sia quella allargata composta da tutti gli altri suoi figli.