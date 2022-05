U&D, Diego ha scelto la dama: è proprio lei! Le anticipazioni per il programma di Maria De Filippi, il cavaliere romano esce felice.

Apprezzatissimo appena arrivato dal pubblico e dagli opinionisti, Diego Tavani è stato ad un passo dal lasciare Uomini e Donne insieme ad Ida Platano, ma poi improvvisamente tirandosi indietro ha ricevuto le critiche di tutti, finendo nel mirino degli opinionisti.

Dopo Ida e dopo aver provato a chiarire con lei, Diego ha continuato il suo percorso all’interno del programma, anche tra le polemiche, ed ora pare finalmente abbia trovato la donna giusta per lui; stando a un video trapelato online, il cavaliere è uscito dal programma con lei.

U&D, Diego ha scelto la dama: è proprio lei, le anticipazioni

Al momento non è ancora andata in onda la puntata in cui Diego lascia il programma, ma pare proprio che verrà mandata in onda presto; di recente infatti, l’account Instagram di SuperGuidaTV ha pubblicato un video con protagonisti il cavaliere romano ed Aneta, a cena insieme.

Secondo il sito non ci sono ormai più dubbi: i due, dopo la frequentazione in studio, hanno deciso di lasciare insieme il programma per viversi totalmente nella vita quotidiana.

Un’indiscrezione questa che non sorprende, considerando come sia Diego che Aneta sono sempre stati presi uno dall’altra; già nelle ultime puntate, in molti avrebbero scommesso che sull’uscita dal programma dei due.

Aneta è dunque riuscita a far ritrovare il sorriso a Diego, che dopo Ida ha vissuto solamente frequentazioni brevi; viceversa, la dama era rimasta molto scottata dalla frequentazione con Armando Incarnato e Diego, proprio iniziando dal consolarla e dal farla ridere, è riuscito a conquistarla.

I due coltiveranno la loro storia fuori dal programma, fino ad arrivare ad avere un rapporto stabile, oppure finiranno per allontanarsi? Al momento, c’è già grande attesa sul vedere come avverrà la scelta e di assistere al momento in cui i due abbandoneranno lo studio; di certo, Armando Incarnato avrà qualcosa da ridire, ma a Diego e Aneta a questo punto importerà davvero poco.