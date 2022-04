La tata: ricordate Maxwell? Eccolo oggi, irriconoscibile

La tata: ricordate Maxwell? Eccolo oggi, davvero irriconoscibile: l’attore Charles Shaughnessy dopo tantissimi anni.

Tra le sitcom di maggior successo della CBS (molto tempo prima di The Big Bang Theory) c’è sicuramente La tata, trasmessa per la prima volta nel ’93 negli USA e due anni più tardi in Italia.

Un successo globale per la sitcom creata da Fran Drescher (anche nel ruolo della protagonista) e Peter Marc Jacobson, che ha lanciato amati personaggi; vi ricordate di Maxwell Sheffield, impresario di Broadway? Eccolo oggi.

La tata: ricordate Maxwell? Eccolo oggi, davvero irriconoscibile

Come forse in molti sapranno, la trama della sitcom è molto semplice: Maxwell, vedovo, decide di assumere una tata per badare ai figli e il profilo che fa per lui è quello di Francesca Cacace, che si trova catapultata nel mondo dell’alta borghesia.

Interagendo con Maxwell e coi tanti ospiti della casa, fra conoscenti e parenti, la protagonista crea diverse situazioni comiche che hanno fatto divertire milioni di spettatori.

Alla fine della sitcom, Maxwell arriverà proprio a sposare Francesca, coi due che avranno anche insieme due gemelli; ad interpretare il personaggio dell’impresario Charles Shaughnessy, che sicuramente ha acquisito notorietà grazie al personaggio de La tata.

L’attore, successivamente, è tornato a recitare al fianco della Drescher in un’altra sitcom, A casa di Fran. Inoltre, i fan lo ricorderanno per i suoi ruoli in Mad Men e The Magicians, mentre più di recente è apparso anche per un episodio in Modern Family, nello specifico nel diciannovesimo della decima stagione.

Le apparizioni cinematografiche invece sono solamente quattro, per una carriera da attore sviluppatasi soprattutto in ambito televisivo e come doppiatore, dove ha prestato la voce in film come Le avventure del topino Despereaux, Sua Maestà e Tom & Jerry e Robin Hood.

Una carriera lunghissima quella dell’attore e doppiatore classe ’55, contornata anche di diversi riconoscimenti; oggi 67enne, è sicuramente più maturo rispetto all’uomo che, ormai quasi trent’anni fa, è entrato per la prima volta nei nostri cuori nel ruolo di Maxwell.