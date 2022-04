In questi giorni, Papa Francesco dovrà sottoporsi ad un’importante intervento chirurgico, per via di un problema al ginocchio destro. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Nelle ultime ore è emerso un dettaglio importante sule condizioni di salute del Pontefice. A rivelare ulteriori dettagli è stato il magazine Dagospia, il quale ha fatto sapere la problematica di cui soffre Papa Francesco. A quanto sembra si tratta di gonartrosi, vediamo di cosa si tratta e quale operazione dovrà subire.

Papa Francesco ha dovuto rimandare i vari appuntamenti previsti nella giornata odierna, a causa di un problema di salute. Purtroppo, ancora una volta il dolore al ginocchio ha colpito il Pontefice, questa volta però dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico per cercare di risolvere il problema.

Scopriamo nel dettaglio tutte le ultime novità sull’argomento.

Papa Francesco dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico

In pochi sanno che il Papa soffre di una lesione al legamento del ginocchio destro, questo è dovuto a causa di un postura sbagliata per via di alcuni problemi all’anca. Nulla di grave, ma visti i suoi 85 anni, non sarà una passeggiata rimettersi in sesto dopo l’operazione.

In queste ore sembrerebbe che il dolore si sia nuovamente ripresentato, infatti il Pontefice si è scusato con i fedeli dichiarando “vi saluterò seduto perché questo ginocchio non finisce di guarire e non posso stare in piedi tanto tempo“.

Purtroppo quando il legamento s’infiamma, antidolorifici e ghiaccio non bastano più, per questo motivo i medici devono intervenire il prima possibile, prima che la situazione diventi ingestibile.

Il dolore causato al ginocchio ha costretto Papa Francesco a cambiare radicalmente la sua routine, ora si spera che con l’operazione riesca a riprendere il controllo del suo corpo.

Per ora non è ancora noto il giorno dell’operazione, ma stando a quanto ha rivelato Dagospia la causa sarebbe legata alla gonartrosi, ovvero una sorta di artrosi che non consente al Papa di rimanere in piedi a lungo.

Molti fedeli hanno notato che durante la celebrazione sul Sagrato di San Pietro è stato accompagnato da Padre Sapienza sotto braccio. Ora tutti sperano che il Pontefice possa rimettersi al più presto, per tornare a celebrare la Messa in piedi come prima.