Gianluca Grignani: il ritorno in tv fa discutere

Il suo ritorno in tv ha fatto parecchio discutere: ecco i dettagli relativi al monologo di Gianluca Grignani.

Il noto cantante è tornato in tv presso il famoso programma Le Iene, Gianluca Grignani ha così deciso di condividere i momenti più bui della sua vita e della sua carriera, in modo da spingere i giovani a non arrendersi di fronte alle difficoltà. Il nuovo format del programma infatti, prevede il monologo di un determinato volto noto: abbiamo visto recentemente Sangiovanni, ma anche Elodie, la stessa Belen e molti altri.

L’ultima volta che abbiamo avuto il piacere di vedere Grignani risale a febbraio 2022, in occasione del Festival di Sanremo. Sul palco infatti, l’artista ha affiancato Irama durante la serata dedicata ai duetti. Tuttavia, mentre il suo ritorno sul palco dell’Ariston ha destato gioia ed entusiasmo, non possiamo dire lo stesso rispetto all’intervento presso il programma Le Iene. Scopriamo insieme cos’è successo.

Gianluca Grignani: il monologo toccante, ma incomprensibile

Le parole scelte dal cantante per parlare della sua dipendenza da alcol e fumo, hanno commosso moltissime persone. Essendo un artista e cantautore, Grignani è riuscito ad esporre poeticamente la propria esperienza, scrivendo di suo pugno un monologo incredibilmente intenso. Tuttavia, il pubblico a casa ha riscontrato un problema nell’ascolto: a quanto pare, Grignani ha parlato troppo velocemente.

Diversi utenti si sono lamentati attraverso i propri profili social, affermando di non aver compreso le parole pronunciate da Grignani. Sembra infatti che l’emozione abbia fatto un brutto scherzo al noto cantante, il quale ha esposto il suo monologo in modo incomprensibile (secondo alcuni). Come spesso accade quindi, il web si è diviso tra chi ha criticato l’intervento e chi invece ha deciso di difendere le parole e il racconto dell’artista.

“Non pensavo che Grignani parlasse così velocemente” – hanno affermato alcuni utenti, parole a cui altri hanno invece risposto: “Cercate di andare oltre e rispettare un passato doloroso”. Insomma, come spesso accade si nota più la forma della sostanza. Sicuramente non deve essere stato facile per Grignani condividere la sua esperienza di vita di fronte ad un intero pubblico, eppure questo dettaglio è sfuggito alla sensibilità di molti.