Amici 21: Alex e Luigi bloccano il web

É un classico, dopo la tempesta esce sempre il sole ma sarà lo stesso per Alex e Luigi? I due hanno mandato i tilt il web dopo essersi scambiati qualche parola e un sorriso. Scopriamo nel dettaglio cosa sta accadendo nella scuola di Amici

Ora tutti i fan del programma si chiedono se Alex e Luigi hanno finalmente messo via i vecchi rancori per fare pace. Nella scorsa settimana i due se ne sono dette di tutti i colori, ora però sembra essere ritornato il sereno in casetta. Ma sarà davvero così? Ecco cosa è successo.

Nelle scorse settimane, la produzione ha deciso di mostrare alcune immagini che hanno allarmato gli appassionati di Amici. Nelle clip si è potuto notare che Alex e Luigi non vanno più d’accordo, questo per via di alcune affermazioni dette dall’allevo di Lorella Cuccarini.

In effetti Alex ha utilizzato delle parole non troppo carine nei conforti di Luigi, quest’ultimo, dopo i ripetuti attacchi, ha deciso di rompere il silenzio e difendersi.

I due allievi hanno dei caratteri decisamente opposti, Luigi ci mette un pò prima di arrabbiarsi, ma quando arriva al limite, esplode, ed è quello che è successo qualche giorno fa. Alex invece dice tutto ciò che gli passa in mente, questo certe volte può non piacere, ma è il suo carattere.

Ma per la gioia dei fan dei due cantanti, qualche ora fa Luigi e Alex si sono scambiati un sorriso e qualche parola. Sul web è letteralmente scoppiato il caso. Scopriamo cosa è successo.

Torna il sereno tra Luigi e Alex? Ecco cosa è accaduto

Prima dello scontro, Alex e Luigi erano molto amici e il pubblico di Amici adorava la loro complicità. Infatti i fan sono rimasti parecchio male quando hanno visto che da un giorno all’altro, non si sono più rivolti la parola.

I due si sono sempre supportati a vicenda e vederli lontani è stato colpo al cuore. Per fortuna qualche ora fa i due si sono scambiati un piccolo sorriso e qualche parola. Per i fan vedere questa piccola interazione è stata una vera e propria gioia, infatti sul web è scoppiato il caos.

Il tutto è accaduto in maniera molto naturale proprio quando Lorella ha lanciato il uovo guanto di sfida a Luigi schierandolo contro Alex. La maestra ha scelto un brano di Alex Baroni, dando solo la possibilità di modificare la tonalità.

Ad un certo punto Luigi ha esclamato “Lo abbassiamo” e inaspettatamente Alex ha replicato: “Mi sa che la abbasso anche io”, il tutto è avvenuto scambiandosi un piccolo sorriso.

Un semplice scambio di battute che ha fatto ben sperare i fan dei due cantanti. Infatti sono subito corsi su twitter scrivendo queste divertentissime frasi:

Luigi ed Alex si stanno parlando, guardando e sorridendo…cosa sta succedendo? No perché per un attimo ho perso battiti #Amici21 — Lola è sempre in mezzo ai drama✨ (@ilteamdeipali) April 28, 2022

Quando Alex e Luigi interagiscono tra di loro#amici21 pic.twitter.com/cB5VwiIfRq — mar 🌙 (@michiamanoansia) April 28, 2022

Ora non ci resta che aspettare la prossima puntata per scoprire se hanno davvero fatto pace.