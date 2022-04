Instagram, come recuperare un account: ecco le indicazioni per non perdere il nostro profilo sul celebre social network.

Ormai da tempo, Instagram ha scalzato Facebook ed è diventato uno dei social network più utilizzati, tanto che ormai diversi influencer lavorano attraverso questa piattaforma.

Utilizzato quotidianamente, Instagram permette di vedere foto, pubblicare storie e anche chattare; ma come fare se abbiamo perso un account, se l’abbiamo eliminato, oppure addirittura se qualcuno ce lo ha rubato? Ecco le indicazioni.

Instagram, come recuperare un account: le indicazioni

Il social network offre ovviamente delle possibilità per recuperare il proprio account, in primis se abbiamo scordato il nome utente oppure la password. In questo caso, per recuperarlo possiamo utilizzare o la mail o il numero di telefono, in modo tale che una e-mail o un messaggio ci diano la nuova password per accedere.

Nel casto invece l’account da recuperare fosse precedentemente stato eliminato, la situazione è piuttosto complicata è c’è purtroppo poco da fare; come per Facebook, se si elimina un account non lo si può poi ripristinare.

Ci sono possibilità invece se l’account è stato precedentemente disabilitato; per questa situazione basta semplicemente accedere nuovamente con le credenziali dell’account (nome utente e password) e l’account verrà immediatamente riattivato.

Se a disabilitarlo è stato lo stesso Instagram però, magari a causa di violazione delle linee guida della comunità o delle condizioni d’uso, non si può far nulla se non ricorso, nel caso in cui si creda sia stata subita un’ingiustizia o ci sia stato un errore.

Uno dei casi più complicati è infine il recupero di un account precedentemente rubato; la soluzione più pratica in questo caso, qualora si riuscisse ad entrare, è di cambiare immediatamente la password e attivare l’autenticazione a due fattori.

Se non si riesce più ad entrare invece, si dovrà andare sulla propria e-mail, visualizzare il messaggio che avvisa della modifica e premere su Annulla; nel caso la situazione non si risolvesse, l’unica speranza rimane l’assistenza del social, contattabile direttamente dall’applicazione o dal sito di Instagram.