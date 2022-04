Capelli bellissimi? Ecco l’impacco da fare in casa

Ti piacerebbe avere dei capelli sani e lucenti? Ecco l’impacco naturale che li renderà bellissimi. Scopriamo nel dettaglio come realizzarlo e quali ingredienti servono.

Spesso non si ha voglia o tempo per prendersi cura della propria bellezza, sappiamo però che è fondamentale sia per una questione psicologica che di salute. Ecco perché oggi vi sveleremo un trucco che renderà i vostri capelli sani e lucenti. Siete curiosi di scoprire come? Vediamolo insieme.

La cura dei capelli è fondamentale, questi infatti con il passare del tempo tendono a sfibrarsi e a spezzarsi. Per fortuna esistono dei trucchi naturali che riescono a ridare vita alla nostra chioma. Vi chiedere, come? Grazie a degli impacchi a base di fieno greco.

Questo ingrediente è un ottimo alleato per la cura della nostra bellezza, grazie ai semi e alle foglie di questa pianta si possono creare diverse preparazioni ricche di vitamine B.

Ma non solo al suo interno è possibile trovare anche ferro, calcio, magnesio e fosforo. Quindi oltre ad essere un ingrediente speciale per la cura dei nostri capelli, è anche utile per rafforzare il nostro sistema immunitario.

Andiamo a scoprire come realizzare la maschera idratante per i nostri capelli.

Impacco al fieno greco: ecco come rendere i capelli sani e luminosi

Il fieno greco è un ottimo alleato per la cura dei nostri capelli, questo riesce a donare morbidezza e idratazione alla nostra chioma. Siete curiosi di scoprire come realizzare questo impacco? Vediamo nel dettaglio tutti i passaggi da fare.

Questo impacco ha bisogno di 12 ore per essere pronto, quindi tenete a mente che va preparato il giorno prima e lasciato riposare a temperatura ambiente.

Gli ingredienti necessari per la preparazione sono:

fieno greco in polvere

acqua molto calda, quasi al bollore

una ciotolina

una frusta per dolci

un colino

una pentola o un bollitore

frullatore ad immersione in caso di grumi

Ora passiamo alla preparazione, per prima cosa prendi una pentola o il bollitore e versa dell’acqua. Quando l’acqua sarà calda versa al suo interno una quantità moderata di polvere di fieno greco.

Ora comincia a mescolare fin quando non si sarà assorbita del tutto. Procedi in questa maniera versando la polvere poco alla volta, continuando a mescolare fin quando inizierà a gonfiarsi. Se dovessi notare dei grumi, utilizza il frullatore ad immersione.

Una volta raggiunta una consistenza non troppo corposa, versa il tutto in una ciotola e lascia riposare per 12 ore.

Alla fine di queste 12 ore il tuo impacco dovrà risultare non troppo denso, ora applicalo sui capelli e lascialo in posa per circa 45 minuti. Poi lava il tutto e goditi i tuoi capelli sani e lucenti.