Instagram, ecco la novità che tutti aspettavano da tempo: il cambiamento per uno dei social più utilizzati dagli utenti.

Finita l’era di Facebook, Instagram è diventato uno dei social più utilizzati dagli utenti, che utilizzano la piattaforma non soltanto per condividere foto, ma anche per interagire in maniera diretta coi propri follower con storie, contenuti e messaggi.

Essendo molto utilizzato, anche per lavoro da vari influencer, il social è in costante aggiornamento e i cambiamenti sono dietro l’angolo; ecco la novità che tutti aspettavano da tempo.

Nel corso del tempo, Instagram è già cambiato moltissimo e si è evoluto introducendo tante novità per tutti gli utenti, dall’implementazione della sezione di messaggistica a molto altro.

Di recente, dopo l’introduzione della possibilità di fare una lista di utenti da aggiungere ai ‘preferiti’ (per poter condividere con loro magari contenuti esclusivi) sono state aggiunte le sezioni ‘preferiti’ e ‘seguiti’ per i contenuti.

Quanto alla prima sezione, è scelta dagli utenti e permetterà di vedere per primi, nella sezione notizie, i post delle persone che abbiamo selezionato e quindi ci interessano maggiormente. Al momento, questa selezione viene fatta in automatico da un algoritmo del social, ma prestissimo potremmo farlo noi direttamente, fino a un massimo di 50 utenti selezionati.

La selezione può avvenire sia per i profili dei nostri amici, ma anche per quelli di influencer, personaggi famosi e testate giornalistiche; in questo modo, potremo essere certi di rimanere aggiornati suoi nuovi contenuti pubblicati, che appariranno in bacheca prima degli altri.

La seconda funzione invece permetterà solamente alle persone che seguiamo di apparire sul nostro feed; niente più post consigliati o suggeriti quindi, ma solamente i profili che abbiamo deciso di seguire e su cui vogliamo rimanere aggiornati.

Per una maggiore praticità, sarà comunque possibile passare da una sezione all’altra semplicemente cliccando sul logo del social in alto di lato, e poi scegliere quale sezione ci interessa in quel momento. Il social introduce sempre più funzionalità, puntando a battere la concorrenza degli altri e rimanere la piattaforma più amata.