Ilary Blasi: una visione su Instagram, bellissima!

Ilary Blasi una visione su Instagram, è veramente bellissima: la conduttrice stupenda sui social in tutto il suo fascino.

Ilary è pronta ancora a stupire in tv con la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, dopo che suo marito Francesco Totti ha chiaramente smentito con un videomessaggio su Instagram le presunte voci sulla fine del loro rapporto.

Andando oltre, come spesso successo nella sua vita, alle voci di gossip, la Blasi si appresta a tornare di nuovo protagonista su Canale 5, mentre sui social incanta come sempre; il nuovo scatto mostra tuttala sua infinita bellezza.

Ilary Blasi una visione su Instagram, è veramente bellissima: fascino immenso per la conduttrice

Sono passati circa vent’anni dal suo esordio come letterina di Passaparola, ma Ilary pare non aver perso un briciolo di quella particolare bellezza che tutto il pubblico ha subito notato, e che ha fatto innamorare anche Totti.

Tagliato il traguardo dei quarant’anni, la conduttrice romana sfoggia una maturità e un fascino sorprendente, che contribuiscono a renderla una delle più amate del nostro mondo dello spettacolo, specie se a queste qualità si aggiungono talento, umanità e simpatia.

Nell’ultima foto postata sul suo profilo Instagram, la Blasi si mostra quasi come una visione coi suoi lineamenti angelici; immortalata di profilo e con gli occhi chiusi, un’elegantissima Ilary sfoggia la sua consueta chioma bionda con un’aura di bellezza quasi divina.

In primo piano, nello scatto, le mani giunte con lo smalto rosso e con tanto di fede in bella vista; pioggia di like al post, con alcuni fan che nei commenti hanno voluto esprimere ancora una volta la loro ammirazione nei confronti della conduttrice.

“Bellissima e brava soprattutto” scrive una fan nei commenti, mentre tanti altri mandano messaggi di sostegno supportando Ilary e dicendole di non pensare ai pettegolezzi.

Di certo, proprio a pochi giorni dall’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, la conduttrice può sapere di essere sostenuta e amata dal suo pubblico, che ormai le vuole veramente bene.