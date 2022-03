Isola dei Famosi, anticipazioni incredibili per alcuni concorrenti: continuano ad arrivare indiscrezioni a pochissimi giorni dal via.

Mancano ormai solamente tre puntate alla fine del Grande Fratello Vip, il che significa che tra pochissimo inizierà la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, reality ancora una volta condotto da Ilary Blasi.

Anche se manca veramente pochissimo, c’è ancora mistero su tutti i concorrenti che parteciperanno al reality; stando a nuove indiscrezioni, partiranno per l’Honduras grandissimo nomi mai fatti prima, tra cui questo.

Isola dei Famosi anticipazioni, c’è anche lei tra i concorrenti?

Stando a quanto riportato da TvBlog, per l’Honduras potrebbe partire anche una modella di cui non si era mai parlato prima; il suo nome è Estefania Bernal e la sua bellezza è sorprendente.

Per chi non la conosce, la Bernal è una modella argentina classe ’95, che nel 2016 si è aggiudicata il titolo di Miss Argentina; recentemente, si è messa in mostra nella nostra tv partecipando a Scherzi a parte! insieme ad Enrico Papi.

Quella de L’Isola dei Famosi sarebbe sicuramente un’opportunità importante per lei, che avrebbe modo di farsi conoscere meglio e apprezzare dal grande pubblico; oltre alla sua incredibile bellezza, la Bernal vuole mettere in mostra di nuovo anche le sue altre qualità.

Quanto al resto del cast, non c’è stata ancora una presentazione ufficiale di tutti i concorrenti, ma pare che a questa nuova edizione parteciperanno Clemente Russo (con la moglie Laura), Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, Jeremias Rodriguez col padre Gustavo, I Cugini di Campagna e Guendalina Tavassi col fratello Edoardo; e poi ancora tra i single Ilona Staller, Nicolas Vaporidis, Gianluca Tornese, Nicole Daza, Matilde Brandi, Floriana Secondi, Ilaria Galassi e probabilmente anche Lory Del Santo.

In studio ci sarà ovviamente la Blasi, supportata da Nicola Savino e con molta probabilità Vladimir Luxuria; l’inviati di quest’anno sarà invece Alvin, che ha battuto la concorrenza di Massimiliano Rosolino e Alvise Rigo. Pare davvero tutto pronto per la nuova edizione e lo spettacolo è garantito.