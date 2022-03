Pane dietetico: ecco come prepararlo in 2 minuti ed è buonissimo!

Anche oggi vi vogliamo proporre una super ricetta sempre veloce ma allo stesso tempo buonissima, ed anche dietetica.

Il pane come sappiamo è qualcosa che accompagna i nostri pasti e che piace a grandi e piccini.

Ma è una di quelle cose per cuoi ci vuole moltissimo tempo e che viene tolta del tutto o ridotta in modo particolare se stiamo seguendo un regime alimentare per perdere del peso.

Noi oggi vi vogliamo proporre una ricetta che vi permetterà di fare un buonissimo pane in pochissime mosse ed anche dietetico.

Pane pronto in due minuti? Assolutamente si!

In questo pane non dobbiamo nemmeno mettere del lievito, ma il risultato sarà veramente incredibile ed andrà a ruba.

Abbiamo bisogno di pochissimi ingredienti, sono solamente due, non ci credete? Eccoli:

250 grammi di albume d’uovo