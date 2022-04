Comunioni e Cresime, le migliori frasi da scrivere in questi avvenimenti: ecco le idee per i bigliettini celebrativi.

Tra le varie celebrazioni cristiane rientrano anche le Comunioni e le Cresime, due sacramenti previsti dalla Chiesa; il primo permette di ricevere per la prima volta l’ostia consacrata dopo un percorso di catechismo, mentre il secondo rappresenta simbolicamente la discesa dello Spirito Santo.

Due eventi importanti per i credenti, o comunque due eventi che rappresentano la crescita del ragazzo o della ragazza; quali sono le migliori frasi da scrivere quindi sui bigliettini celebrativi? Ecco qualche idea.

Comunioni e Cresime, le migliori frasi da scrivere in questi avvenimenti: le idee

Socialmente, è usanza fare pranzi o rinfreschi una volta ricevuto sia uno che l’altro sacramento, specie se parliamo poi della Prima Comunione; se si vuole realizzare un biglietto d’auguri che arrivi dritto al cuore, si devono quindi scegliere le giuste parole.

Ci sono davvero tantissimi modi per esprimere il proprio affetto in questo giorno, sia se si vuole essere più ‘informali’ sia se si vuole toccare pienamente la sfera religiosa.

Una frase come “Accetta questo piccolo dono affinché tu possa ricordare che nel giorno della Comunione e Cresima, anche noi abbiamo condiviso la tua gioia“ può essere utile per manifestare direttamente il proprio affetto per la persona in questione, al di là dell’evento che sta celebrando.

Invece, una frase del tipo: “Che da oggi il Signore faccia di te uno strumento di pace e di amore. Felicitazioni” è sicuramente più formale e religiosa, così come “Spero che la vita ti riservi un futuro radioso e la luce del Signore ti illumini sempre come in questo giorno che vai a incontrare Gesù”.

Una via di mezzo è rappresentata dalla frase: “Con i migliori auguri perché possa protrarsi nel tempo la benedizione di questo Santo giorno“, che può essere utile per entrambe le celebrazioni. Molto spesso, si decide (in età adulta e magari in vista del matrimonio) di prendere entrambi i sacramenti insieme.