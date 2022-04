La sindrome è indicata con il termine di coulrofobia, cioè la terribile paura dei clown. Eppure i clown cercano di farci ridere, ma sono anche presenti in alcuni film horror, ecco perché crea molta angoscia non solo tra i bambini ma anche gli adulti.

È il nome di un personaggio pagliaccesco interpretato da Sandra Mondaini. Il nome Sbirulino deriva con tutta evidenza dal vocabolo milanese sbìrul , che letteralmente (sia in senso proprio sia in senso figurato) significa “storto”, “sbilenco”.

Quante volte abbiamo visto un clown, a una festa di bambini, al circo o anche in televisione. Ci sembra un essere così carino e divertente, un pò buffo. Chi di noi non ricorda la figura di Sbirulino.

La coulrofobia è la fobia dei clown, un qualcosa che normalmente dovrebbe farci ridere ma in realtà non è sempre così. Anche nei circhi sono presenti questi clown che cercano di far giocare e ridere proprio i bambini che spesso ne sono terrorizzati.

Quello che causa paura è proprio la loro mimica facciale, il trucco molto acceso, il sorriso forzato, le emozioni artificiali. Questi sono tutti aspetti che disorientano il cervello provocando straniamento.

Spesso questi clown sono presenti anche nei film di paura e questo non rassicura molto.

Ma come si manifestano i sintomi di questa sindrome ? Innanzitutto ci sono attacchi di panico, pianto, tremori, rabbia. A questo si uniscono battito cardiaco accelerato e respirazione difficoltosa. Anche sentimenti di terrore, sudorazione eccessiva, ansia e nausea si uniscono ai sintomi principali e importanti.

Certo se ogni volta che si vede un clown a una festa, al circo oppure in televisione e si manifestano questi sintomi, sia che si tratti di bambini o di adulti, e la cosa peggiora in continuazione sarebbe meglio rivolgersi a un terapista che potrà aiutare a capire psicologicamente che cosa sta succedendo nel nostro inconscio e come superare la cosa.