Uomini e Donne, arriva la stop: ecco cosa andrà in onda al posto del dating show di Maria De Filippi per i prossimi mesi estivi.

Il dating show di Maria De Filippi si appresta a proporre le ultime puntate per questa stagione televisiva. Al momento, troviamo ancora tantissimi fra dame e cavalieri seduti nel parterre e, soprattutto, i due tronisti Luca Salatino e Veronica Rimondi ancora alle prese con corteggiatrici e corteggiatori.

In attesa della scelta dei due, così come magari dell’uscita dal programma di altri partecipanti del trono over, ciò che è certo è che da giugno, come di consueto, la messa in onda del programma verrà stoppata; cosa verrà trasmesso al suo posto?

Uomini e Donne, arriva la stop: ecco cosa andrà in onda al posto del dating show

A quanto pare, per questa estate 2022 Canale 5 ha deciso di puntare nuovamente sulle soap spagnole; dopo il grande successo de Il Segreto (ormai finito) e Una Vita (ancora protagonista nel palinsesto, ma finita ormai da mesi in spagna e in dirittura d’arrivo anche nel nostro paese) in onda andrà Dos Vidas, che in italiano sarà mandata in onda col titolo Un altro domani.

La soap spagnola racconterà due diverse storie: una vedrà protagonista Julia, una donna 30enne che vive nella Spagna moderna, mentre l’altra seguirà le vicende di sua nonna Carmen, nella Guinea spagnola degli anni ’50.

Una trama piuttosto intrigante, che si appresta a proporre qualcosa di alternativo rispetto a quanto visto fino ad ora; nel caso di successo estivo, Mediaset potrebbe magari decidere di confermare la serie e rimpiazzare Una Vita una volta che questa si sarà conclusa (non di certo prima del 2023, comunque).

Sarà dunque affidato a Un altro domani il compito di sostituire Uomini e Donne, in attesa del ritorno in onda a settembre; gli spettatori sono comunque ancora curiosi di scoprire quali altre coppie regalerà il dating show prima di andare in vacanza e rimandare l’appuntamento all’anno prossimo, con alcuni volti noti e non solo.