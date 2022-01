Ecco qualche consiglio su come usare la carta per realizzare fantastiche creazioni: facili e veloci, direttamente da casa tua!

La carta è in assoluto uno tra i materiali più versatili: viene venduta in diverse grammature, colorata con diversi colori e può essere realizzata con tantissime tecniche diverse che le donano caratteristiche anche molto differenti tra loro. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti: questo è il materiale ideale se si vuole creare qualcosa di particolare ed unico in casa senza spendere troppi soldi. Vediamo insieme qualche idea per utilizzare la carta nei nostri lavoretti fai-da-te e come farlo!

Creare con la carta è una delle attività che ancora riscuote più successo, proprio perché è un’attività semplice e decisamente economica non passerà mai di moda! Non lasciamoci ingannare dall’apparente semplicità del materiale, però: con un foglio di carta si può dar vita a creazioni anche molto complesse e decorative. Ecco qualche consiglio su come utilizzare i fogli che abbiamo a casa!

Carta: alcune idee su come utilizzarla

Realizzare delle piccole creazioni fai da te non solo ti permetterà di abbellire la tua casa ma farà bene anche al tuo umore: lanciarsi in un progetto creativo, infatti, stimolerà la fantasia e rilasserà i nervi, provare per credere!

Esistono diversi modi con cui puoi utilizzare la carta per realizzare in modo creativo una tua idea, ecco qualche consiglio:

Origami: è una tecnica orientale per piegare la carta, ormai molto conosciuta e popolare anche in occidente. Le sue origini sono antichissime, basti pensare che questa tecnica particolare di piegatura è apparsa per la prima volta tra il 1300 e il 1400, quando alle cerimonie gli origami venivano donati come augurio per i samurai.

In genere si parte a piegare da un pezzo quadrato di carta apposita per origami. Ne esistono diversi livelli di difficoltà: sul web si trovano tantissimi utili video tutorial per realizzare qualsiasi forma, comprese scatole e scatoline.

Fare la carta in casa : l’idea può spaventare o sembrare difficile ma creare carta riciclata in casa è semplice. Bisogna come prima cosa mettere a bagno per almeno 12-24 ore i ritagli in modo che si ammorbidiscano, poi frullarli con un po’ d’acqua e, una volta eliminati tutti i grumi, stendere l’impasto su un telaio avendo cura di creare uno strato sottile e compatto. A questo punto occorre lasciarlo asciugare (il tempo di asciugatura dipende dalle condizioni climatiche) e il foglio di carta riciclata sarà pronto per essere usato: li puoi utilizzare come bigliettini per accompagnare un regalo o come base su cui scrivere una bellissima lettera d’amore!

L’unica raccomandazione è quella di usare il più possibile la fantasia e di divertirsi creando: è proprio così che si ottengono i risultati migliori e più originali!

