Uomini e Donne, grave lutto per l’ex tronista: ecco cosa gli è successo, i fan del programma e non solo molto dispiaciuti per lui.

Sebbene il trono over abbia ormai spopolato negli ultimi anni, quando si parla di Uomini e Donne vengono subito in mente giovani tronisti e troniste che, mettendosi in gioco nel programma di Maria De Filippi, sono alla ricerca dell’amore.

Anche dopo essere usciti dal dating show, molti ex-protagonisti continuano a ricevere il sostegno del pubblico, come è successo in questo caso; un ex-tronista ha avuto un grave lutto e tutti i fan hanno manifestato la loro vicinanza, ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, grave lutto per l’ex tronista: cosa è successo

Gli spettatori di vecchia data ricorderanno sicuramente l’edizione 2014-2015 del programma, che ha visto tra i vari tronisti protagonisti anche Fabio Colloricchio; l’italo-argentino, dopo un lungo percorso, ha deciso alla fine di uscire dal programma con Nicole Mazzocato.

I due si sono comunque lasciati dopo il programma e l’ex-tronista, oggi 32enne, ha ritrovato l’amore fra le braccia di Violeta Mangrinyan, conosciuta sempre grazie alla televisione ma durante la partecipazione al reality show Supervivientes, L’Isola dei Famosi spagnola.

Proprio la compagna ha di recente annunciato su Instagram una grave perdita per lei e soprattutto per Fabio; la nonna dell’ex-tronista si è ammalata ed è purtroppo venuta a mancare. Tutto questo proprio mentre la coppia è in attesa del loro primo figlio, una bambina che si chiamerà Gala.

“Grazie per tutti i messaggi di sostegno che state inviando a Fabio. Purtroppo sua nonna non ha più resistito, è un angelo salito in cielo e da lì si prenderà cura di noi e ci guiderà” le parole dell’influencer su Instagram, che poi continua dedicando un pensiero anche alla sua bambina.

“Sono sicura che una parte di lei vivrà in Gala e che la proteggerà” la commovente e profonda chiusa della Mangrinyan. Il pubblico ha espresso tanto affetto a Fabio, che a sua volta ha condiviso un toccante messaggio ricordando la nonna come un esempio di vita.