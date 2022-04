Uomini e Donne, Elena Scielzo dice finalmente la sua: la dama del dating show è sparita dal programma da tempo ed ora torna a parlare.

In molti, in quest’ultimo periodo, si sono chiesti che fine abbia fatto Elena Scielzo, prima grande protagonista del dating show di Maria De Filippi e ora sparita dal programma.

Dopo tanto mistero, la dama campana è finalmente tornata a parlare rivelando la sua verità in una recente intervista; ecco le sue parole e il retroscena sull’addio al programma.

Uomini e Donne, Elena Scielzo dice finalmente la sua: l’addio al programma della dama

In una recente intervista a MondoTV24, la Scielzo avrebbe spiegato il perché ha abbandonato il programma, rivelando un curioso quanto particolare retroscena; a quanto pare infatti, l’ex-dama del trono over avrebbe avuto un duro scontro sia con Armando Incarnato sia con Biagio Di Maro, due dei cavaliere più discussi e popolari del programma.

“Non si è visto perché sono andata via” spiega Elena riferendosi a parte delle registrazioni tagliate dalle puntate andate in onda, rivelando poi di essere rimasta delusa dal comportamento della redazione, che non l’ha più invitata.

“È stata tolta all’incirca mezz’ora di registrazione” spiega l’ex-dama, che sarebbe quindi rimasta in studio fino a quando Biagio non si è seduto al centro studio con una delle sue tante frequentazioni; Elena, nello specifico, ha avuto da ridire sul classico comportamento del cavaliere.

A quel punto Biagio avrebbe attaccato Elena accusandola di avere un fidanzato fuori a Napoli, e di farsi addirittura mantenere da lui usando parole che alla Scielzo non sono piaciute; inaspettatamente, è arrivato poi anche il sostegno di Armando a Biagio, che ha aumentato le accuse ad Elena.

“In quel momento mi sono trovata impreparata. Quei due si erano organizzati, fanno finta di essere praticamente nemici e di litigare, ma sono il gatto e la volpe. Anche Armando ha detto cose molto brutte su di me, questo mi è dispiaciuto” spiega l’ex-dama in merito all’accaduto, rimasta molto male per le offese e le calunnie. Elena tornerà al dating show, oppure il suo addio è ormai definitivo?