Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda la nuova puntata della nostra amata soap opera italiana.

Anche oggi, 25 aprile, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento del Paradiso delle Signore, dove le storie si stanno piano piano andando a svolgere nei modi più particolari, sappiamo, infatti che la fine di questa stagione è vicina.

Quindi cerchiamo di non perdere troppo tempo in chiacchiere e vediamo che cosa ci aspetta in questa puntata tanto attesa e per quale motivo, Gemma e Flora, stanno facendo qualcosa di particolare.

Il paradiso delle Signore: Gemma e Flora alla riscossa

Iniziamo con il dire che ovviamente tutto è stato scoperto, ovvero che Marco e Stefania si amano, e Gemma ha capito che il vero motivo della fine, per quanto riguarda la sua storia d’amore, è colpa della sorellastra.

Per la giovane, ovviamente, è un colpo difficile da mandare giù, tanto che non ha problemi ad andare subito da lei per avere uno scontro faccia a faccia e prendersi la sua amata vendetta per quello che è accaduto.

La sua rivincita sarà incredibile, tanto che forse, per Stefania, ci saranno dei momenti di vera e propria incertezza, ma cosa avrà in mente di così particolare, forse, utilizzerà tutte le informazioni che ha?

Per quanto riguarda, invece, Flora, l’America la sta aspettando per questa sua nuovissima avventura dall’altra parte del mondo, anche perchè per lei, l’atteggiamento di Umberto è diventato insopportabile.

E proprio per questo motivo, mentre lui è preso dai sentimenti per la sua adorata cognata, che lei decide di partire, ed ovviamente va ad informare sia Umberto che la Contessa, prendendosi così una enorme rivincita.

Ma la donna rimarrà in disparte senza dire nulla, oppure la Di Sant’Erasmo continuerà senza problemi a dire quello che pensa?ì

Arriviamo a Beatrice, che finalmente è fuori pericolo e Vittorio può stare tranquillo, per quanto riguarda le condizioni di salute, ma decide di offrire alla donna di andare a vivere, per il momento da lui.

Per il momento non sappiamo ancora come reagirà Dante a questa offerta, dopo che ha rinunciato a tutto per amore della donna, mentre per quanto riguarda, Armando ed Agnese si stanno prendendo cura di Irene, la figlia di Anna.

La piccola si sta affezionando davvero molto alla donna e vede in lei una nonna acquisita, insomma ci sono ancora moltissimi avvenimenti che dobbiamo scoprire e non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.